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香港珍寶海鮮舫擱置礁盤 上層已解體 拖船公司擬鑿沉

香港新聞組／香港4日電
曾被視為香港地標之一的珍寶海鮮舫，乘載許多港人和遊客的回憶；海南海事局表示，目前船體破損擱置海底礁盤，上層解體。（中通社）
曾被視為香港地標之一的珍寶海鮮舫，乘載許多港人和遊客的回憶；海南海事局表示，目前船體破損擱置海底礁盤，上層解體。（中通社）

有近半百世紀歷史的珍寶海鮮舫6月14日啟航離港，行駛至南海西沙群島附近水域因惡劣天氣而傾覆，船身全面入水翻轉，拖船公司早前明言打撈珍寶海鮮舫為不可能任務，計畫鑿沉海鮮舫。

香港01報導，海南三沙海事局一直跟進珍寶海鮮舫事件，三沙海事局所屬的海南海事局3日稱，珍寶海鮮舫在傾覆時已翻轉，船底朝天，最新狀況是珍寶海鮮舫船體已破損並擱置於海底礁盤上，其上層建築已解體，但水位低潮時，部分船底仍會露出水面。

海南海事局上月底回應記者查詢時稱，珍寶海鮮舫仍在西沙一帶海域，船體翻扣，僅部分船底露出水面，影響附近船舶航行安全，將會根據《中華人民共和國海上交通安全法》、《中華人民共和國海洋環境保護法》等法規開展相關工作，以有效維護海上交通安全和海洋環境清潔。

至於拖船公司鑿沉「珍寶海鮮舫」致殘骸淪為海洋垃圾、污染海洋，海南海事局會否追究或懲處拖船公司，當局未有正面回應，僅強調會督促拖船公司依法「盡快履行其打撈清除義務。」

翻查海事處船隻離港紀錄，自海鮮舫拖離香港後連續三日（即14日至16日），只有一艘南韓註冊拖船「Jaewon 9」（音譯「在元九號」）離港，相信正是拖走海鮮舫的船隻。

翻查資料，珍寶海鮮舫由國際拖船公司以遠洋拖船「JAEWON 9」運送到柬埔寨，惟駛至南海西沙群島附近水域時發生事故，船身「全面入水翻轉」及「傾覆」。

據報，海鮮舫當時八個浮力艙中，仍有六個運作，拖船公司稱，因保險問題，打撈珍寶已完全不可能，故船主及保險公司擬安排潛水員破壞其他浮力艙，鑿沉珍寶令其永遠沉沒海底。

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