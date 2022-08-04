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前議員梁頌恆海外籌組「香港議會」 遭港府通緝

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

針對梁頌恆等海外港人籌組「香港議會」，香港保安局昨天予以譴責，強調此舉涉嫌違反國安法的「顛覆國家政權」罪，將會依法緝捕相關人士。

根據保安局的聲明，袁弓夷、何良懋及梁頌恆等港人在海外籌組「香港議會」。保安局發言人說，根據香港國安法第37條，警方定會依法追究，將上述人士緝捕歸案。

梁頌恆是香港立法會前議員，被視為「香港獨立運動」支持者，是前青年新政創黨召集人、前香港民族陣線發言人。

梁頌恆等人於7月公布，一群海外港人正籌備「香港議會」選舉，目標是明年稍後舉行一場全球港人參與的「普選」，選出一群在國際上「代表港人」發聲的「香港議會」成員。

明報報導，「香港議會籌備委員會」回應，指港府引用「國安法」通緝組織成員，但指港府完全沒有香港人的授權及同意，稱被通緝「是我們的榮幸。」

袁弓夷為時事評論員袁彌昌及人民力量前主席袁彌明之父，同時為新民黨議員容海恩的家翁，袁弓夷於反修例示威期間起活躍評論時政，其後離港；何良懋則曾任海外版星島日報，不時與袁弓夷一同主持網上論政節目。梁頌恆則曾為青年新政召集人，2016年於立法會宣誓後被取消議員資格，反修例示威後前來美國。

袁弓夷媳婦、新民黨議員容海恩於臉書發文表示，全力支持警方根據《香港國安法》第37條嚴厲依法打擊所有違法活動，以儆效尤。

香港 通緝 臉書

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