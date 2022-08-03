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「幻愛」放映會47人全獲撤控 前議員批沒人須負責

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。圖／shutterstock
香港示意圖。圖／shutterstock

時任油尖旺區議員朱江瑋去年8月27日，在旺角辦事處舉行電影「幻愛」放映會，47人遭票控違反限聚令，罰款5000元。事隔近一年，朱江瑋2日在facebook發文，指已接獲警方通知，遭票控者可獲撤控，他批評最終無人需就事件負責。

明報報導，律政司回覆媒體查詢時表示，在審視及考慮案中相關證據後，認為整體證據未能支持合理機會達至定罪，故決定不就相關個案作出檢控。

報導指出，警方回覆本報查詢時則指出，經徵詢律政司意見後，至今已撤回40張定額罰款通知書。至於其餘7張定額罰款通知書，據了解，遭票控者可向警方中央交通違例檢控組聯絡，以作進一步跟進。

報導稱，朱江瑋在facebook表示，4月得知有部分人獲撤告票，於是聯同其他參加者向警察及律政司查詢，至上月底獲警方回覆，信中表明案件已完成調查，有關定額罰款通知書會被撤銷，但無交代撤控原因。他指大部分參加者已收到退回罰款的支票，曾就事件捐款者可在8月15日前聯絡朱並退回款項，餘款將由律師處理。

據報導，朱江瑋向明報表示，當日食環署派員「放蛇」進入私人領域，再出動10多人發告票，行為形同「恐嚇」，連朋友間「圍爐」看電影亦不容許。他認為，今次獲撤控只是幸運，不認為是獲得公義，因尚有許多限聚令案被放上法庭；又批評警方拖拉近一年後主動撤控，變相承認當日有人出錯，「大龍鳳就搞咗，但沒人需要負責」。

報導指出，翻查資料，截至今年3月，警方共處理27,035張「限聚令」定額罰款通知書，共收到1451人申請撤回，經審視後共撤回510張定額罰款通知書，約占發出告票總數1.89%，是唯一曾撤回「限聚令」告票的部門。

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