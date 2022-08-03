香港國安法官敗訴 高等法院批准放寬媒體報導限制

香港高等法院判鄒幸彤勝訴，下令批准放寬媒體報導限制；圖為日前立法會前廳交流會開始前接受媒體拍攝。（中新社）

前香港 支聯會副主席鄒幸彤就被控煽動顛覆國家政權罪案件的報導限制，提出司法覆核勝訴。香港高等法院批准撤銷國安法指定法官羅德泉的命令，下令羅德泉處理鄒幸彤下次申請時必須批准放寬傳媒報導限制。

香港高等法院2日裁定前支聯會副主席鄒幸彤勝訴，下令解除媒體報導限制。（美聯社）

已解散的香港支聯會被控違反香港國安法煽動他人顛覆國家政權罪案，鄒幸彤1月14日申請解除交付審訊報導限制，4月25日遭國安法指定法官、主任裁判官羅德泉拒絕，答辯方為律政司長。羅德泉當時稱基於放寛限制會令案件未審訊便引起社會尖銳甚至帶有攻擊性的討論，或會為潛在證人帶來心理壓力，甚至畏縮卻步，有礙公平審訊。

鄒幸彤就裁判官的決定入稟高等法院，申請司法覆核。高等法院法官李運騰8月2日裁定鄒幸彤勝訴兼獲訟費。李運騰在判詞中指出，裁判官無酌情權拒絕解除限制，當天的決定屬越權，下令裁判法院撤銷該決定，並必須解除傳媒報導限制。

李運騰在判詞中認為，羅德泉以放寛傳媒報導限制，會令案件未審訊便引起社會討論，或會為潛在證人帶來心理壓力，有礙公平審訊，但有關理由有違「司法公開」原則，認為羅德泉的決定屬越權。

另外，香港再有兩起涉國安案，兩名涉案人都是公務員。香港警察 國安處8月1日拘捕兩名男子，指其涉嫌「作出具煽動意圖的作為」罪，兩人被指控涉嫌多次透過社交平台發布帖文，意圖引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意，以及煽惑他人使用暴力。

香港新聞組／香港3日電

路透報導，香港高等法院原訟法庭法官李運騰決定取消下級法院裁判官對報導的禁令，將首次允許媒體公開報導香港國家安全案件的交付審判程序。

李運騰判辭寫道，裁判官無權拒絕解除限制，當天的決定屬越權，下令裁判法院撤銷該決定，並必須解除媒體報導限制。

李運騰指出，相關條例是要顧及公平審訊，但不認同香港律政司一方指條例也包括保障控方證人，並認為條例只是要保障被告，且目前亦有其他方法去保障控方證人。