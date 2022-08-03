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營造愛國氛圍 港中小學增5重要日子須升旗奏國歌

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

教育局昨向中小學發通函，「強烈建議」學校在新學年的重要日子，規畫國民教育學習活動，新增「烈士紀念日」、「中國共產黨建黨日」、「七七事變」及「建軍節」，須升掛國旗及奏唱國歌，並建議安排學生分享國情電影觀後感、悼念活動、相關課堂和專題研習；「勞動節」則建議舉辦推廣與勤勞美德相關的活動。

明報報導，有中學校長稱，部分活動目前已舉辦或融入課程教學，相信不會加大師生負擔。教育局稱，於通函列舉更多涉及國家重大歷史事件及國家安全的重要日子，讓學校全面及有系統地規畫適切的校本國民教育學習活動，並能在更多重要日子讓學生有機會從不同維度準確地認識國史國情，「增強學生的愛國情懷，提升國民身分認同，營造校內愛國氛圍」。

據報導，比對本學年及新學年的「國民教育活動規畫年曆」，學校全年除了需於每個上課日升掛國旗、每周舉行一次升國旗儀式和奏唱國歌外，教育局新增建議學校安排學生欣賞「國情電影」、舉辦中華文化日或周、閱讀或朗誦文學作品，以及播放或奏唱中國風歌曲，讓學生探知國家的新近發展、中華文化、中國歷史等。

報導稱，根據該年曆，指定日期或月份的活動新增5項，7月1日除了要慶祝香港特區成立周年紀念日外，教育局同日新增中國共產黨建黨102周年校本學習活動，建議學校舉辦圖書館專題書籍展覽、安排學生分享國情電影觀後感及在中國歷史或歷史課討論中國共產黨的發展。同月7日，學生亦要在中國歷史或歷史課討論七七事變及分享抗日電影觀後感。年曆另涵蓋「烈士紀念日」。

教育局 電影 共產黨

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