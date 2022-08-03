教局：香港回歸前非殖民地 中國一直擁有主權

香港示意圖。圖／shutterstock

近日有新版高中公民與社會發展科教科書聲稱香港 不是英國 「殖民地」，引起社會爭議，教育局 昨日發表文章闡述立場。局方指，英國在19世紀鴉片戰爭後，強迫清港府簽訂三條不平等條約，根據國際法，由於屬武力脅迫，因此並無法律效力，聯合國亦自1970年代將香港和澳門從殖民地名單中剔除；教育局強調中國一直擁有香港的主權，希望各界協力教導學生正確認識香港歷史。

香港01報導，並非否認香港曾被英國占領歷史，惟其屬「殖民管治」，並無擁有主權，以「殖民地」描述香港地位並不恰當。文章稱教育局強調，到1997年7月1日，中國正式「恢復對香港行使主權」，而不是「收回香港主權」；中英之間的交接儀式是「政權交接」而不是「主權移交」，「由此可見，儘管英國割占及強租香港地區長達150多年，並且在這裡實行殖民管治，但對香港的主權一直屬於國家這個事實並沒有帶來任何改變。」

另據明報報導，翻查港府新聞處網站，港府過往的稿件曾提及香港是「殖民地」，並多次使用「主權移交」字眼。當中康文署2007年發稿，稱「20多年來，香港經歷了從殖民地到特區的歷史時刻」；1997年，時任行政長官董建華在一個研討會致辭，稱所出席的是「主權移交」後兩個多月的活動；2007年，時任律政司黃仁龍在基本法頒布10周年活動致辭，稱「主權移交後的延續性，是至為重要的」；2015年，港府新聞網文章介紹香港歷史博物館展覽，展品之一是「香港主權移交儀式使用的講台」。

報導稱，教育局昨上載題為「從歷史及法理角度看香港是否『殖民地』的爭議」的文章，當中指出，「香港自古以來就是中國的領土，這是不爭的事實」。局方認為，爭議起因是英國港府3次強迫清港府分別簽訂3條不平等條約，「以致造成香港地區被英國強行割占、租借及實行『殖民管治』長達150多年的歷史」，形容有關事件是史實，但不代表合法，強調「香港的主權一直屬於國家這個事實並沒有帶來任何改變」。

報導指出，教育局稱，十分重視學生能「準確認識自己國家歷史上重要史事的基本內容，並尊重歷史事實」，從而培養對國家的認同、歸屬感和自豪感，以及愛國、愛港、愛家，同時具備世界視野和大局觀，對國家和社會作出貢獻。