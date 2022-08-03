港增11死創3個月新高 染疫長者比率增

香港醫管局分析死亡個案數字，形容「上升速度快」，呼籲各年齡層的民眾盡快打齊疫苗。（路透）

香港 新冠肺炎疫情 反彈，香港官方昨天通報新增4123例新冠確診病例，其中3889例為本土病例，其他則為境外移入。

香港01報導，衛生官員在記者會上同時公布，過去一天多11名確診者死亡，是自4月26日以來，單日最多確診者死亡的一天。離世個案中，除1日已公布的22個月大女嬰外，亦包括一名65歲患有肺癌的男子。香港自1月起爆發第5波疫情至今，累計超過9000名確診者死亡，另約有130萬人染疫。

醫管局又分析死亡個案數字，形容「上升速度快」，由7月初每日只得一至三宗死亡個案，至上周增至10宗。現時死亡個案中，來自社區的病人或長者數目亦有增加，當中大部分未接種疫苗 。醫管局強調沒有接種疫苗的病人死亡率，比打齊三針高出15倍，呼籲市民盡快接種疫苗。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時有1536名確診病人留醫，當中有16名病人危殆、28名病人嚴重，而昨日須留醫瑪嘉烈醫院兒科深切治療部的35個月大男童，昨日已離開ICU，轉到傳染病隔離病房治療，目前情況穩定，沒有發燒及抽筋。劉強調，醫護人員會密切監察患者情況。

另外，醫管局呈報多11宗死亡個案，包括4男7女，年齡介乎22個月至96歲，當中四人來自院舍，只得兩人已接種三針新冠疫苗。死亡個案中，包括1日已公布的22個月大女嬰，另有一名65歲男子，他患有末期肺癌。劉家獻認為，該男子死亡與肺癌有關，不過入院篩查時驗出有新冠病毒。至於餘下九位死者，年齡介乎81至96歲，四名居於院舍的長者均有打針。

老人院方面，新呈報出現確診個案的有雅園11座，當中有一名院友確診，五名員友要檢疫；耆康會馮堯敬夫人護理安老院則有一名院友確診，三名院友及五名員工須檢疫。1日呈報有三名員工確診的基督教家庭服務中心養真苑有九名員工檢疫，而2日再多一名員工染疫。