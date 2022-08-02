我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

華府1公寓發生槍擊案 已知5傷1死

七人欖球賽11月復辦 運動員需每天檢測 不會走入社區

香港新聞組／香港2日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港國際七人欖球賽將於11月復辦，立法會選委界議員林琳1日表示，欖球總會向她透露將承包一間檢疫酒店讓運動員隔離，相信屆時運動員要以「氣泡」形式，乘車往返指定地點訓練，減少外間接觸。

香港01報導，體育專員楊德強表示，不同隊伍運動員登機來港前及抵港後，在機場都要接受檢測，如取得陰性證明他們會獲安排專車到一間檢疫酒店；與一般旅客要入住酒店7日的安排不同，運動員會每天接受核酸檢測，持陰性結果後可以點對點方式，外出訓練或比賽。

楊德強在電台節目表示，這類運動員來港是為比賽而非走入社區，形容有關安排是在安全及可控環境下進行，運動員不會與酒店以外人士或觀眾接觸。

他又說，目前球場入座率限制為85%，大球場每日入場人數為3萬多人；就場內的飲食安排亦已有規定，他說觀眾席人士可在座位補充水份。被問及是否可以在場內售賣啤酒，他回應說無限制某一飲品，但觀眾席位置不可進食，場內會有指定地點售賣食物。

楊德強說，欖球總會屆時會派員提醒在場觀眾在飲食後要戴回口罩，不聽從勸喻可被要求離場。他說以往的七人欖球賽有如嘉年華，採取有關措施是為了舉辦國際賽事與防疫需要間取平衡。

此外，港媒報導，有議員引述球會表示，運動員會全程閉環作賽，但相信海外觀眾若來港觀看比賽，不會獲豁免檢疫。

運動員 檢測 香港

上一則

拚體力、耐力或溫柔嘴甜… 在男性系統裡掙扎的女騎手

下一則

中國30省市出招催生 延產假、陪產假

延伸閱讀

州參議員參選人曲怡文 華社辦4場造勢會

州參議員參選人曲怡文 華社辦4場造勢會
入境者酒店隔離 香港擬縮短至5天

入境者酒店隔離 香港擬縮短至5天
睽違3年 香港七欖11月復辦 運動員將閉環管理

睽違3年 香港七欖11月復辦 運動員將閉環管理
因疫情停擺2年 Vans衝浪公開賽重返「杭廷頓灘」

因疫情停擺2年 Vans衝浪公開賽重返「杭廷頓灘」

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

2022-07-27 11:00
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
039C潛艇的呈鋸齒狀圍殼造型相當科幻，像個「蘑菇頭」，去年就曾被拍到。（取材自人民海軍微信）

中國039C型潛艇服役 「蘑菇頭」受矚目

2022-07-26 07:00
黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

2022-07-31 10:00

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口