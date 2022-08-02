香港中學爆「搶學生大戰」 送iPad誘轉校

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 近年來多校反映收生不足，更有學校被曝出讓教師化身「推銷員」，去其他學校搶生源。

大公報報導，「大公報」稱近日收到一間中學的爆料，指有包括Band 1學校的老師在校門口說服學生轉校，更用免費的iPad作為入學福利以吸引學生。香港教育工作者工會昨日亦表示，有業界向其反映相關現象，有學校老師四處派入學優惠的傳單，以吸引學生轉校。教工會認為，教育局 應推出有效措施，包括凍結中一班數、實施小班教學、開拓大灣區 生源等，以應對中一收生不足等問題。

教育局表示，學生人口未來持續下降是不爭的事實，局方理解學界的憂慮和關注，並會繼續與學界共商，研究鞏固及整合學校資源的辦法，以「軟著陸」為目標。

教工會昨日發文表示，由於本年學童人數下跌，以致部分中學收生不足，故有學校為免縮班、殺校，停下教師手上批改試卷的教務，派教師到其他學校門口發傳單、搶收學生。更有教師到教育局學位分配組辦事處門外，向領取「派位證」及「入學註冊證」的新來港學童及家長派發傳單，推銷學校。

近日，有任教中學的教育界人士向「大公報」爆料稱，上周升中派位放榜時，有家長表示近幾日都有其他學校的老師在各學校門口搶學生，試圖說服前來註冊的學生轉校。同時，亦有學校在宣傳單張中用免費的iPad、穿梭巴士、餐費等作為中一新生入學獎勵，更稱學生畢業後入讀八大可獲該校資助首年一半的學費。

爆料人士還指，有一間位於港島南、被坊間認為是Band 2的中學，其校門口竟然有Band 1學校的老師在派傳單、搶學生，「真覺得這種做法好誇張，而家收學生已經困難到咁。」

教工會主席黃建豪表示，港島、黃大仙及西貢區的收生情況最為嚴峻，而教育局未有就此等情況推出措施，使個別學校迫於無奈要讓教師偏離教育專業，到區內搶收學生。教工會建議，教育局應推出如凍結中一班數，進一步實施小班教學等有效措施，以及開拓大灣區生源等，以解決中一收生不足問題，及杜絕學校間搶收學生的情況。

立法會教育界議員朱國強表示，未來預計中一適齡學童人數持續偏少，倘若教育局堅持以25人為開設中一的要求，相信未來的中一收生不足情況將會持續，甚至更為嚴峻。朱國強建議教育局可將開設中一的學生人數要求下調至20 人，紓緩收生不足問題，增加課堂互動，縮窄班內的學習差異。

對於今次「搶學生事件」，教育局昨日回復「大公報」查詢時表示，學生人口未來持續下降是不爭的事實，與過去不同，這次不是暫時性的波動，而是結構性下跌問題。教育局理解學界的憂慮和關注，並會繼續與學界共商，研究鞏固及整合學校資源的辦法，采取多管齊下的措施，以「軟著陸」為目標，穩定教學環境，保持教學質素；亦鼓勵業界及早作出規劃，以應對學生人口下降的影響。

被問到跨境學童何時能來港上課，教育局回應指，會繼續密切留意疫情的發展，為跨境學生作出適切的支援，同時亦會與內地政府及特區政府有關部門保持緊密聯系和溝通，希望能在通關後，盡快有秩序地安排跨境學生來港上課。