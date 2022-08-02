均溫30.3℃ 史上最熱7月 破香港10項紀錄

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 天氣持續酷熱，近日經常有市民中暑。天文台昨日表示，由於較正常強的副熱帶高壓脊持續覆蓋華南，剛過的7月是香港歷來最熱的月分，更打破10項紀錄及平了一項紀錄。其中，上月平均氣溫達30.3℃、月間共21天酷熱日子等均打破歷年紀錄；共10天錄得攝氏35℃或以上，更是單月已打破年度紀錄。

文匯報報導，香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武表示，除了高壓脊持續覆蓋華南外，全球暖化問題令香港連續多日天氣炎熱，但相信熱浪 應已告一段落，但本月中旬或下旬熱浪會否重臨，暫未能作長遠預測。

過去幾周香港天氣持續酷熱，市民走在街上汗流浹背。天文台指出，由於較正常強的副熱帶高壓脊持續覆蓋華南，上月平均30.3℃打破2020年紀錄，並成為香港歷來最熱的月分。連同月間共25個熱夜、連續21個熱夜、21天氣溫達33℃（酷熱）或以上等，合共打破10項及平了一項紀錄。極端炎熱天氣亦令上月共10天錄得氣溫達35℃或以上，上月24日更錄得歷來7月份最高溫 的36.1℃。

根據天文台資料，昨日平均氣溫為31.7℃，最高氣溫34℃，上水及打鼓嶺更高達37.1℃。天文台預計，今日天氣持續炎熱，市區氣溫介乎29℃至34℃，預計高空擾動會在本周中後期為華南帶來大驟雨及雷暴。隨着高空擾動遠離，料周末期間驟雨減少，而一個低壓區會在下周初為南海北部帶來不穩定天氣。

鑑於天文台已發出酷熱天氣警告，勞工處提醒僱主和僱員採取適當措施，以預防在酷熱或潮濕的環境下工作而引致中暑。僱員如長時間在酷熱或潮濕的環境下工作，身體可能無法有效地藉出汗以幫助散熱而調節體溫，便容易出現中暑現象。與高溫有關的疾病症狀包括口渴、疲倦、噁心、嘔吐、頭痛、暈眩及肌肉痙攣，情況嚴重時甚至出現神志不清、不省人事及全身抽搐痙攣等現象。