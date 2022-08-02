八一建軍節 駐港部隊首在中區軍用碼頭升旗

駐港部隊舉行「八一」升國旗儀式，行政長官李家超其後在社交媒體對解放軍及駐港部隊表達謝意。（取材自臉書）

昨日是「八一」建軍節，中國人民解放軍 駐香港 部隊（駐香港部隊）首次在中區軍用碼頭舉行升國旗儀式，行政長官李家超其後在社交媒體對解放軍及駐港部隊表達謝意。

大公報報導，「八一」建軍節前夕，駐香港部隊司令員彭京堂和政治委員賴如鑫，通過駐軍官方新媒體平台刊發致辭，慶祝中國人民解放軍建軍95周年，代表駐香港部隊全體官兵向長期支持駐軍依法履行防務的港府、廣大香港同胞和各界朋友表示誠摯敬意和衷心感謝。

致辭回顧了中國人民解放軍建軍95年來為中國人民求解放、求幸福，為中華民族謀獨立、謀復興的光輝歷史，回顧了駐香港部隊進駐25年來依法履行香港防務的堅實足跡。

致辭表示，習主席7月1日視察駐香港部隊並發表重要講話，高度評價駐港部隊作出的突出貢獻，充分肯定駐香港部隊的重要地位作用，對加強部隊建設提出明確要求並寄予殷切希望。駐港部隊將深入學習貫徹習主席重要講話精神，以黨在新時代的強軍目標為引領，加強駐軍全面建設，提高履行使命能力，與香港各界攜手同心，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進「一國兩制」實踐在香港行穩致遠作出更大貢獻。

駐港部隊還通過舉行升國旗儀式、組織主題文藝演出等群眾性學習教育 活動，慶祝中國人民解放軍建軍95周年。

昨日，駐港部隊在中區軍用碼頭舉行升國旗儀式，激勵官兵傳承紅色基因、擔當強軍重任，堅決維護國家安全和香港長期繁榮穩定。

早上6時許，香港中區軍用碼頭，駐香港部隊陸海空三軍200餘名官兵整齊列隊、精神抖擻。駐香港部隊三軍儀仗隊從中環軍營昂首闊步護旗而出，邁著鏗鏘的步伐走向中區軍用碼頭。隨著雄壯國歌聲響起，五星紅旗冉冉升起，駐香港部隊官兵面向國旗莊嚴敬禮。駐香港部隊其他營區也組織了升國旗儀式。

此外，駐香港部隊官兵們創作編排了一台青春活力四射、戰斗氣息濃郁的文藝晚會。