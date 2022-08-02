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香港紅館出事 表演場地暫時停用懸吊機器

香港新聞組／香港2日電
由香港康文署統籌，負責調查紅磡香港體育館嚴重事故原因、提出建議和跟進的工作小組，8月1日在紅館實地調查。（取材自港府新聞處）
由香港康文署統籌，負責調查紅磡香港體育館嚴重事故原因、提出建議和跟進的工作小組，8月1日在紅館實地調查。（取材自港府新聞處）

調查MIRROR演唱會事故的跨部門專責小組1日於紅館舉行首次會議。港府指，調查報告未完成之前，2日起實施短期措施，包括要求租用人重新檢視其舞台設計和機械裝置，暫停使用懸吊於高空用作擺動、旋轉或乘載人員的機械裝置等，確保工作人員、表演者及在場人士的安全。

明報報導，港府昨晚發新聞稿公布會議資料，暫未有講述事故成因及經過。新聞稿指，小組由康文署助理署長李子俊領導，成員包括勞工處、機電工程署和康文署代表，並邀請香港工程師學會代表司徒家成，及聘請專家林超雄協助研究意外成因，而警方代表亦到場就搜證給予意見。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，文化體育及旅遊局長楊潤雄在會議後跟與會代表會面，了解各方面調查進度，及協調各部門分工。

報導稱，7月28日在MIRROR紅館演唱會遭墜下大型屏幕擊中壓傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫伊利沙伯醫院深切治療部，昨晨父母曾探望他。據了解，阿Mo仍處於麻醉狀態、即不清醒。消息稱，他經歷兩次手術，穩固脊椎後須確保整個人不能移動，而自行呼吸亦可能會影響脊椎，故仍須使用呼吸機，並料須維持麻醉狀態數日至一周。

報導引述消息人士重申，阿Mo情況雖仍屬「危殆」，但那是由於使用呼吸機後的臨床分類，維生指數一直保持正常。

另外，報導指出，調查MIRROR演唱會事故的跨部門專責小組昨午於紅館舉行首次會議，列席者包括康文署長劉明光、西九龍總區刑事部警司鍾雅倫以及工程師學會的司徒家成。會議進行約2.5小時，康文署長劉明光會後沒有回應提問，稱稍後會發放新聞稿交代。香港工程師學會專家司徒家成則指，小組主要循事故原因調查，稱有很多問題要逐一解決，亦要等待化驗結果，暫時難以評估是否涉及人為疏忽。

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