香港選民442萬總數10年首跌 新登記3.5萬人創新低

香港選民總數近10年來首次下跌，其中只有61歲或以上的選民增加，其餘年齡組別全部下跌，圖為去年12月第七屆立法會選舉，選民在排隊準備投票。（新華社資料照片）

香港 選舉事務處昨公布2022年臨時選民登記 冊，登記選民近10年來首次下跌，共有近442萬名，較去年正式選民登記冊減少逾5.4萬人。當中只有61歲或以上的選民增加，其餘年齡組別全部下跌，而18至20歲選民更大跌四成。今年僅有約3.58萬名新登記選民，也是10年來最少。

自香港開埠以來，去年12月19日選舉產生的第七屆立法會首次由建制派及中間派全數包攬所有立法機關議席，民主派則在立法會絕跡。港府為配合先選出新的選舉委員會，而將本屆立法會任期延至2022年1月1日才開始，並至2025年12月31日結束。

明報報導，自2013年起，香港選民人數每年持續增長，由2013年347萬增至2021年447萬，今年首見下跌，跌幅約1.2%。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，對於選民人數和新登記選民數字下跌不感意外。他分析，市民投票 意欲低令新登記數字下跌，加上移民潮影響，均導致選民人數減少。

據報導，對於港府有否評估選民人數和新登記選民減少的原因，選舉事務處回覆查詢稱，多年來推動鼓勵選民登記，目前選民登記率已達逾九成的高水平，選舉事務處會繼續推廣選民登記。

報導稱，除整體選民人數下跌，今年新登記選民人數也是過去10年最少。翻查過去數字，一般沒有舉行區議會或立法會選舉的年份，新登記選民人數均會較低，但近年的「非選舉年」均有約8萬名新選民，而今年只有約3.5萬名。新登記選民當中，以18至20歲選民占最多，共1萬1649人，而去年約有2萬人；21至25歲新選民最少，僅951人；其餘年齡組別均有約1000至4000名新登記選民。

報導指出，若將選民分老中青三大群組，18至30歲年輕選民最新約62.2萬人，較去年69.7萬減逾一成；31至60歲選民則由去年229.3萬人跌至今年223.4萬，微跌2.6%。61歲或以上長者選民則有156.1萬人，較去年148.2萬增加5.3%。

報導說 ，綜觀各年齡組別，18至20歲選民人數大跌逾四成，由去年近9.4萬人跌至今年5.5萬人。翻查香港出生數字，近幾年年滿18歲的人數均相若。21至25歲選民亦由去年近26.8萬人，跌至今年約24.1萬，跌幅逾一成。至於最年長的71歲或以上選民升幅最大，由去年64.5萬人升至今年近69.6萬，增7.8%。