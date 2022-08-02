我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

檢疫過三關 手續繁複費時 香港機場入境大排長龍

香港新聞組／香港2日電
檢疫流程繁複費時，造成香港機場入境排長龍；圖為旅客排隊乘坐穿梭巴士，準備前往隔離酒店。（路透）
檢疫流程繁複費時，造成香港機場入境排長龍；圖為旅客排隊乘坐穿梭巴士，準備前往隔離酒店。（路透）

隨著放寬入境限制，抵港人士增多，大量旅客在機場因檢疫流程繁複費時，叫苦連天，呼籲必須優化有關措施。昨又有多名市民反映，機場檢疫安排存在多項不足，包括指示不夠清晰，職員指示錯誤導致排錯隊，填報及列印紙本的強制檢疫令，更成為瓶頸位，導致大批抵港旅客滯留，不但增加感染風險，也有損香港形象。

香港特首李家超1日說，會盡快縮短入境檢疫期，但會縮短多少天則有待跟醫療機構審視各方數據後，再作決定。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

大公報報導，有立法會議員認為，相關部門必須增加人手、改善配套，並提升電子化輸入資料的效率，才可以縮短檢疫時間，減少抵港人士不便。

市民黃先生日前晚上，從南韓公幹回港，由落機至登上酒店專車，足足歷時兩個多小時。他憶述整個檢疫過程，要連過三關，其間不停排隊，工作人員未有主動提供協助，甚至亂發指示累他排錯隊，白白浪費不少時間。

抵港人士落機後，先過第一關，是遞交電子健康申報。港府7月28日起，試行改良版電子健康申報系統，要求赴港人士登機赴港前，提早完成網上電子健康申報並取得二維碼，原意是減省在機場逗留時間，但由於宣傳不足，導致大部分抵港人士，仍然要即場填寫。

根據現行入境檢疫要求，抵港的旅客須到臨時樣本採集中心，接受「檢測待行」安排。黃先生表示，第二關是接受核酸檢測和快測，為了分流，將香港及非本地接種疫苗的人，分為兩條隊，但指示並不清晰，「職員不會主動提示，問了一位職員，他回答時也不太肯定，叫我排哪一面，結果排到去，原來排錯隊，要再排！」

完成檢測後，黃先生來到第三關，工作人員在櫃位核對資料，簽發強制檢疫令。由於職員要逐一仔細核對資料，再列印一份紙本，然後簽名，需時較長，形成瓶頸位，「每個人最少五分鍾，但這一部分，折騰近一小時。」

香01報導，香港疫情持續，衛生防護中心轄下聯合科學委員會1日召開會議，同意將接種新冠疫苗年齡限制調低至6個月大嬰兒，幼童首針及第二針疫苗接種時間應相隔8星期。

此外，澳門的疫情已連續9天清零，當局昨天宣布解除大部分防疫措施，各類消費場所今天重啟，餐飲店也將恢復內用。衞生當局會透過指引的方式，要求所有人員外出時佩戴口罩，以及餐飲、酒吧、美容、健身等場所在提供服務時，須要求顧客出示3天內採樣證明。

香港 檢測 疫苗

上一則

瘦虎啃草充飢？濟南動物園：太胖也不健康

下一則

代言理財產品翻車 胡軍及團隊道歉了

延伸閱讀

入境者酒店隔離 香港擬縮短至5天

入境者酒店隔離 香港擬縮短至5天
李家超獲大紫荊勳章 行政署：林鄭決定名單

李家超獲大紫荊勳章 行政署：林鄭決定名單
李家超的班子 清一色自己人

李家超的班子 清一色自己人
李家超主講 港公僕再辦「國家主席重要講話精神」座談

李家超主講 港公僕再辦「國家主席重要講話精神」座談

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

2022-07-27 11:00
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
039C潛艇的呈鋸齒狀圍殼造型相當科幻，像個「蘑菇頭」，去年就曾被拍到。（取材自人民海軍微信）

中國039C型潛艇服役 「蘑菇頭」受矚目

2022-07-26 07:00
黎德聰13歲被以3500元拐賣至安徽嫁於40歲男子，後生下兩孩。（視頻截圖）

雲南13歲女被拐賣安徽生子 全村監視 被威脅「敢逃跑挑斷腳筋 」

2022-07-31 10:00

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有