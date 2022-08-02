檢疫過三關 手續繁複費時 香港機場入境大排長龍

檢疫流程繁複費時，造成香港機場入境排長龍；圖為旅客排隊乘坐穿梭巴士，準備前往隔離酒店。（路透）

隨著放寬入境限制，抵港人士增多，大量旅客在機場因檢疫流程繁複費時，叫苦連天，呼籲必須優化有關措施。昨又有多名市民反映，機場檢疫安排存在多項不足，包括指示不夠清晰，職員指示錯誤導致排錯隊，填報及列印紙本的強制檢疫令，更成為瓶頸位，導致大批抵港旅客滯留，不但增加感染風險，也有損香港 形象。

香港特首李家超1日說，會盡快縮短入境檢疫期，但會縮短多少天則有待跟醫療機構審視各方數據後，再作決定。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

大公報報導，有立法會議員認為，相關部門必須增加人手、改善配套，並提升電子化輸入資料的效率，才可以縮短檢疫時間，減少抵港人士不便。

市民黃先生日前晚上，從南韓公幹回港，由落機至登上酒店專車，足足歷時兩個多小時。他憶述整個檢疫過程，要連過三關，其間不停排隊，工作人員未有主動提供協助，甚至亂發指示累他排錯隊，白白浪費不少時間。

抵港人士落機後，先過第一關，是遞交電子健康申報。港府7月28日起，試行改良版電子健康申報系統，要求赴港人士登機赴港前，提早完成網上電子健康申報並取得二維碼，原意是減省在機場逗留時間，但由於宣傳不足，導致大部分抵港人士，仍然要即場填寫。

根據現行入境檢疫要求，抵港的旅客須到臨時樣本採集中心，接受「檢測 待行」安排。黃先生表示，第二關是接受核酸檢測和快測，為了分流，將香港及非本地接種疫苗 的人，分為兩條隊，但指示並不清晰，「職員不會主動提示，問了一位職員，他回答時也不太肯定，叫我排哪一面，結果排到去，原來排錯隊，要再排！」

完成檢測後，黃先生來到第三關，工作人員在櫃位核對資料，簽發強制檢疫令。由於職員要逐一仔細核對資料，再列印一份紙本，然後簽名，需時較長，形成瓶頸位，「每個人最少五分鍾，但這一部分，折騰近一小時。」

香01報導，香港疫情持續，衛生防護中心轄下聯合科學委員會1日召開會議，同意將接種新冠疫苗年齡限制調低至6個月大嬰兒，幼童首針及第二針疫苗接種時間應相隔8星期。

此外，澳門的疫情已連續9天清零，當局昨天宣布解除大部分防疫措施，各類消費場所今天重啟，餐飲店也將恢復內用。衞生當局會透過指引的方式，要求所有人員外出時佩戴口罩，以及餐飲、酒吧、美容、健身等場所在提供服務時，須要求顧客出示3天內採樣證明。