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香港國安法後增377新工會 多具建制背景

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港區國安法實施兩年，過去一年半過百個工會解散或撤銷登記；國安法實施後仍有377個工會成立，當中可辨別聯繫的137個工會中，大部分具建制背景，至少57個工會與港九勞工社團聯會（勞聯）有關，發展速度為各職工會聯合會中最快。

明報報導，勞聯主席林振昇解釋，近年勞聯求各層面突破，故開闢多個新行業，並透露有職工盟和街工前屬會加盟，稱勞聯「打開門做生意」。

據報導，據勞工處數字，職工會登記局接獲的新工會登記申請由2020年4289個，大減至2021年至今年6月共15個申請，意味反修例運動新工會浪潮退去。同時解散或撤登記的工會增，2019年下半年及2020年僅3個工會解散及3個工會自行請求撤登記，到2021年至今年6月已有120間工會自行解散或自行請求撤登記。翻查憲報，當中101間解散或撤登記工會於2019年6月後成立，其中31間立場明顯為民主派，16個是以已解散的職工盟永旺行會址登記。

報導稱，翻查2020年7月至今年7月29日憲報，共377間新工會登記，以勞聯地址及屬會地址登記的新工會至少57個，工聯會有14個。據勞聯刊物及網站，前年5月勞聯的成員會及贊助會員共116個，到2022年7月成員會、贊助會員及屬會增至158個。另據工聯會網站，工聯會屬會數字在同期增3個。

報導指，近年勞聯屬會增加，版圖擴展至專營巴士、社福等行業。身兼選委會界別立法會議員的林振昇稱勞聯希望在各層面取得突破，故成立多間屬會，同時有職工盟和街工前屬會加盟，令勞聯近年發展速度加快，但他認為勞聯屬會規模不及工聯會，會員人數有一段距離。被問是否與未來選舉部署有關，他指屬會數量增加，選票亦會增加，但此非唯一考慮。

報導說，林振昇承認正與部分職工盟前屬會聯繫，稱如前工盟屬會未曾犯法，目標為爭取勞工權益，則可在資源許可下向有關工會提供資源。他坦言對工盟解散感可惜，如能一同為勞工發聲，力度會更大，但認為工盟在社會事件後遭小部分激進工會「騎劫」，解散是教訓，爭取權益不能太政治化。

勞工 港區國安法

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