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香港紅館出事 業內爆內幕：涉3罪埋隱患

香港新聞組／香港1日電
MIRROR在紅館演唱會發生重大意外，多名業內人士紛爆內幕，質疑事件涉及「三宗罪」。（中通社）
MIRROR在紅館演唱會發生重大意外，多名業內人士紛爆內幕，質疑事件涉及「三宗罪」。（中通社）

男團MIRROR紅館演唱會7月28日的恐怖意外，慘遭大型屏幕壓傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），仍在伊利沙伯醫院深切治療部接受救治，手術後情況危殆。他的父母昨晨從加拿大抵港，即獲恩恤安排直接到醫院探望愛兒。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

文匯報報導，23名參與MIRROR演唱會的舞蹈員昨日發出的聯合聲明表示，MIRROR 12位成員與舞蹈員均賣力演出，此刻大家一起共度難關，請勿將責任歸咎於該演唱會任何一位表演者，亦希望外界一同為受傷的3人禱告，祈求他們平安及早日康復。

MIRROR在紅館演唱會發生重大意外，多名業內人士紛爆內幕，質疑事件涉及「三宗罪...
MIRROR在紅館演唱會發生重大意外，多名業內人士紛爆內幕，質疑事件涉及「三宗罪」。（中通社）

此外，日前傳出有人假借阿Mo及其女友名義在網上發起「眾籌」或「集資」醫療費，粉絲團及23位舞蹈員發出澄清聲明，強調並無任何籌募活動勿上當受騙。

另據大公報報導，港府成立的相關工作小組今日開首次會議，重點查找意外成因。

事件發生數天，各種消息仍在網上廣傳。有多名業內人士紛爆內幕，質疑事件涉及「三宗罪」，包括：開騷（秀）過度倉卒，忽視表演者安全；疑因判上判及壓價，導致將貨就價埋下隱患；以及疫情後「拉雜成軍」，幕後人員不夠專業。

從事舞台幕後工程的阿中對事件直言十分震驚，他搖頭嘆息說：「疫情兩年多，手停口停，不少人轉行。現時急住開騷，匆匆忙忙找人，很難找足全隊專業。」

港星郭富城認為，監製對舞台情況應該最清楚，內部亦要不斷檢討，幕後團隊應解決一切問題，不能要由歌手去擔心及負責解決問題，「自己會有三、四日時間踩台，兩日時間太短，而場務同事會特別提醒舞台地勢、危險位置，而自己踩台時亦會特別記住細節，還會事前租地方搭建1：1的舞台熟習。」

事實上，早在MIRROR演唱會首演前，舞台曾因機關問題造成三名表演者受傷，其中一人跌落兩米深的洞中，須入院治療臨時換人，總彩排亦因有人受傷曾一度腰斬。消息指，黃慧君曾在彩排時多次質問當時還未撤換的監製，為何有危險還要彩排？

前港台及商台DJ黃冠斌說ViuTV過去兩年，至少包攬香港八成廣告費，理論上好難叫做無預算。他又質疑很多節目外判製作，但內部的人指公司要減預算，他怒問：是否真是賺錢大於一切？是否速食文化，要快到連安全都要罔顧？

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