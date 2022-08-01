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港7月新樓盤成交再度跌穿千宗 大跌3成

香港新聞組／香港1日電
香港7月新盤成交量922宗，較6月約1300宗回落逾約三成。（歐新社）
香港7月新盤成交量922宗，較6月約1300宗回落逾約三成。（歐新社）

加息陰霾籠罩樓市，綜合一手成交紀錄冊及市場消息，7月新盤成交量922宗，對比6月錄約1300宗，按月減少29%，為今年3月錄156宗以來，再度跌穿千宗水平。

香港經濟日報報導，新地發展屯門新盤NOVO LAND第1A期，上周六首輪大賣336伙，成為7月新盤賣樓之冠，亦令月內一手成交量按月跌幅，收窄至不足3成，全月錄得約922宗。

另外，NOVO LAND第1A期屬最暢銷新盤，過去周六即日沽清336伙，套現逾19.7億元，昨加推168伙；緊隨之後屬信置  、嘉華  及招商局置地  合作的將軍澳日出康城凱柏峰I及II，各賣出226伙及135伙，吸金約20億港元（約2.5億美元）及約11.8億元（約1.5億美元）。

受惠NOVO LAND第1A期熱賣帶動，過去周末兩日新盤成交量明顯反彈，兩天錄351宗，較上周13宗，按周急增338宗，增幅26倍，並創36周新高，當中大碼豪宅成交不絕。

另據明報報導，踏入8月，隨著NOVO LAND 1A期加推，加上恒地粉嶺ONE INNOVALE-Archway昨首日超額認購逾12倍，並擬日內加推，業界料本月一手成交量有望重上逾千宗水平。

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