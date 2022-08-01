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35萬人領失業金 較預期多5萬 遠超港府統計

香港特派員李春／香港1日電
港府已完成1萬港元「臨時失業支援」的申請，有35萬名申請人獲得補助。（中通社）
港府已完成1萬港元「臨時失業支援」的申請，有35萬名申請人獲得補助。（中通社）

港府已完成處理1萬港元（約1273美元）「臨時失業支援」的申請，有35萬名申請人獲批資助，較預期多出5萬人，總資助額35億港元（約4.45億美元）。統計處早前公布4至6月失業率4.7%、失業人數約17.8萬，工聯會立法會議員陸頌雄認為，反映失業情況實際更嚴重，期望當局再推出計畫及制訂長遠失業支援。

港府今年2月推出「臨時失業支援」，為受第五波疫情和收緊社交距離措施影響而短暫失業的人士，提供每人1筆1萬港元財政支援。

港府最新公布，完成處理全部約47萬宗申請，當中35萬名申請人獲批資助，超過原來預算的30萬人。這一計畫審批數字顯示，香港失業情況仍然比較嚴重，也比港府統計的失業人口數字為高。

港府統計處7月19日發表的最新勞動人口統計數字，4月至6月的失業率為4.7%，失業人口從上次統計的19萬1000多人，下降到17萬8000多人。當時港府勞工及福利局局長孫玉菡認為，香港勞工市場隨著本地疫情大致緩和及社交距離措施逐步放寬而改善。

就「臨時失業支援」計畫申請而言。港府指12萬宗未獲批的個案中，有4萬7000宗因為提交的資料未能證明符合資格，3萬4000宗因去年第4季月入不符合要求。

港府指，部分沒有獲得批准的申請被發現違反計畫條款及細則，港府指會嚴正處理所有違規個案，並要求退回資助。港警近日就39宗涉嫌提供虛假資料，騙取「臨時失業支援」的個案，採取拘捕行動。

除了失業情況仍較嚴重，香港經濟情況也難言理想，港府財政司長說，周1要公布第二季本地生產總值，跌幅應比上1季收窄，雖然按季比較有所改善，但按年比較則仍然收縮，形容情況難言理想。

香港 社交距離 疫情

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