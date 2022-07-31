雷暴警告仍爬山 香港1青年遭雷劈死

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 5名行山者昨晨在黃雨和雷暴警告下到女婆山行山，其間雷雨加交，其中一名23歲青年疑遭雷電擊中昏迷，由飛行服務隊直升機救起送院，搶救後證實不治。

香港文匯報報導，飛行服務隊表示，青年被吊上直升機期間，周邊接連有四、五次雷擊，一度險象環生。天文台預測香港天氣仍不穩定，今日部分時間有陽光及酷熱，有一兩陣驟雨，局部地區有雷暴，專家提醒行山客，出發前要查閱天氣預告並「三思而後行」。

廣東沿岸受到驟雨及雷暴影響，香港天文台昨日凌晨1時45分發出雷暴警告，上午6時45分發出酷熱天氣警告。上午10時，天文台再發出黃色暴雨 警告，西貢區的雨量更超過70毫米。截至昨日下午1時許，天文台錄得超過6000次閃電。

不過，在惡劣天氣下仍有人冒險行山，結果發生奪命意外。一名23歲駱姓男子昨晨與三男一女友人到馬鞍山遠足。據現場消息指，昨晨9時許，5人行經女婆山山脊位置「三兄弟石」時，雷電閃爍，雨勢頗大。據天文台氣象雷達顯示，當其時現場有一條巨大的閃電。當時，五人保持一段距離，而駱姓青年不幸遭雷電擊中昏迷倒地，同行友人見狀大驚報警。

有網民批評，行山客在雷暴下行山是「太輕視天氣報告」「行為愚蠢」，有人說：「如果頸上或身上有金項鏈，更容易引雷上身。」