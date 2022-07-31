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紅館出意外 港府：只准靜態表演 可以「站著或坐著唱歌」

香港新聞組／香港31日電
香港男團MIRROR在紅館演唱會發生重大工安事故（圖），港府表示，紅館暫時只准靜態表演。 （路透）
香港男團MIRROR在紅館演唱會發生重大工安事故（圖），港府表示，紅館暫時只准靜態表演。 （路透）

香港男團MIRROR於紅館舉行演唱會期間，被大型屏幕壓傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），昨日於伊利沙伯醫院第二次手術，情況由嚴重轉為危殆，維生指數穩定。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨日表示，如果演唱會作較靜態的表演，認為可繼續，惟若涉懸吊裝置，不排除會要求刪除和調節。

大公報報導，特首李家超昨日會見傳媒時重申，很重視這次演唱會嚴重事故，已要求相關政策局和部門調查追究責任，並研究改善措施。他要求相關工作要盡快、廣泛全面展開。他預計調查過程需有專家參與，文化體育及旅遊局局長會親身指導整個調查過程，完成調查後會公布結果。

楊潤雄表示，康文署助理署長已成立小組，全面審視問題，並邀請工程師學會專家協助調查，會先從技術層面調查原因，例如試驗金屬、檢查鬆脫位置等，相信需時數周。

楊潤雄表示，前日在紅館現場了解，得悉涉事大型屏幕有兩條鋼索，而其中一條斷裂，另一條的扣亦疑似脫落，初步估計可能牽涉多方面，包括使用物料和設計等，不排除屏幕由於可轉動和升降，操作複雜，較易發生意外。他又說，在得出調查結果前，康文署會審視旗下表演場地的安全。

另據明報報導，楊潤雄表示，不能要求業界在完成調查前停止運作，視乎表演性質，如果演唱會作較靜態的表演，「站著或坐著唱歌」，認為可繼續，惟若涉懸吊裝置，不排除會要求刪除和調節。

香港舞台藝術從業員工會回應楊潤雄表示，這次舞台意外因監管有漏洞，並非因為有人在場跳舞表演，若只容許靜態演出，即是將責任推卸給舞蹈員，變相承認政府沒有能力對場館作有效監管。

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