睽違3年 香港七欖11月復辦 運動員將閉環管理

七欖是香港重要品牌項目。每次比賽吸引大量運動員及觀眾赴港，帶來龐大的經濟收益。（路透）

受新冠肺炎疫情 影響而睽違約三年半的「香港 國際七人欖球賽」（七欖），將於11月4日至6日復辦。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，七欖為香港品牌項目，相信賽事期間來自世界各地的參賽運動員 會以「氣泡」形式赴港，及以「閉環管理」方式接送往返酒店及場館。

香港文匯報報導，七欖不單是國際體育盛事，也是香港作為旅遊之都、盛事之都的重要品牌項目之一。每次七欖比賽，都吸引大量運動員及觀眾赴港，在旅遊、消費等層面上都為香港帶來龐大的經濟收益。2017年，在香港舉行的體育活動就為香港帶來21億港元（約2.67億美元）的經濟收益。香港欖球總會和國際欖球理事會（World Rugby）去年11月宣布，受疫情影響，原訂於今年4月舉行的七欖延期至2022年11月4日至6日舉行。

財政司司長陳茂波今年3月下旬接受電台訪問時表示，打算趁11月舉行的七欖，邀請全球及內地金融機構的最高層人員赴港觀看欖球賽及進行對接及交流會，讓他們了解香港的真實情況。港府近日終批准七欖落實於今年11月4日至6日舉行。香港欖球總會主席唐諾生（Patrick Donovan）發表聲明，表示有信心復辦的賽事將與以往一樣成功。

楊潤雄昨日在接受電台節目訪問時形容，七欖賽事是香港品牌項目，期望賽事可如期在11月舉行，又相信外國運動員屆時會以「氣泡」形式赴港，在港期間全程「閉環管理」接送運動員往返酒店及場館。

明報報導，香港國際七人欖球賽，疫情下至少五度延期或取消，上一次舉辦是2019年4月。同屬大型體育活動的渣打香港馬拉松原定去年10月舉辦後，今年2月再舉辦，其後因第五波疫情嚴峻而取消，改為今年11月20日舉行。據了解，香港田徑總會會與港府商討渣打馬拉松能否有國際跑手赴港。去年10月舉辦渣馬時不設海外特邀跑手，至於去年5月舉辦的國際場地單車賽，當時採取「安全氣泡」安排，劃出僅供運動員及車隊出入的「氣泡範圍」。

報導稱，港府和欖總皆未交代賽事會否招待海外觀眾，以及場內可否飲食。呼吸系統專科醫生梁子超認為，賽事是否設觀眾、是否限制人數、觀賽前是否需檢測等，主要視乎當時的新冠疫情走勢。他認為有關賽事需採取的防疫措施，主要不是為外防輸入，更重要是防止在大型活動引發大型傳播，因此最基本的戴口罩仍很重要，不建議在賽事舉行期間容許觀眾除下口罩。