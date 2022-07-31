入境者酒店隔離 香港擬縮短至5天

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港疫情 穩定，港府擬在「精準防疫」原則下放寬抵港檢疫措施，包括研究縮短抵港人士酒店隔離日數至五天或者更少日數，而在居家隔離期間，抵港者必須使用「黃碼」，以及隔天接受一次核酸檢測 。

香港文匯報報導，香港昨日新增4683宗確診，包括193宗輸入個案。港府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日表示，由於目前輕症多、重症少，香港醫療系統仍能負擔，因此有條件縮短抵港人士酒店檢疫日數。

被問及檢疫日數應縮短至「4+3」（即4天檢疫酒店加3天社區醫學監察）還是「5+2」，許樹昌表示，相信衛生防護中心會衡量不同風險，根據安全系數及疫情相關數據，找出醫療系統可承受的「安全系數」，即可實施適合的方案。

醫務衛生局局長盧寵茂昨日接受電視節目訪問時透露，港府擬對入境檢疫措施「減辣」：目前七天檢疫期必須全程在檢疫酒店度過，正研究縮短酒店檢疫日數至五天，甚至更短，其間差不多隔天就要接受一次核酸檢測，餘下檢疫期則回到社區，但期間必須使用「黃碼」。

盧寵茂指出，目前有逾半輸入個案在機場成功阻截，為配合抵港檢疫政策的放寬，當前目標是要加快核酸檢測效率，希望能在90分鐘內出結果。

盧寵茂強調，香港在外防輸入上，會繼續精準抗疫，同時會防範病毒流入內地，包括針對入境內地的人加強核酸檢測。

另據明報報導，特首李家超表示正與內地保持溝通，在可控範圍下減少港人往內地的不便，至於方艙醫院的配合，首要跟內地有共識。

李家超昨落區後說，正為與國際和內地接軌的過關安排努力，亦跟內地有關單位保持溝通，目標之一是希望內地知道香港疫情，其次是希望他們知道本港的管控措施，包括可管控須隔離的人、能有效隔離等。