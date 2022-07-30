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紅館墜屏傷人意外 港府成立工作小組揪「元凶」

香港新聞組／香港30日電

香港男團MIRROR日前在紅館舉辦演場會，卻發生600公斤的巨大屏幕突然落下、壓傷舞者的意外。特首李家超昨下令文體旅局、勞福局等相關政府部門，全面調查意外，文體旅局局長楊潤雄也視察現場，並指示成立工作小組，預料將數周找出真相、揪出元凶。

因意外受傷的兩名舞者中，李啟言（阿Mo）的傷勢較嚴重，據港媒報導，阿Mo昨早已完成手術，但由於傷及頭部和頸椎，最壞情況可能會下半身癱瘓。主辦方之一的MakerVille行政總裁魯庭暉透露，李啟言有腦出血外，第四節頸椎有爆裂情況，導致神經線受損，手腳不能活動。

另據明報報導，有演唱會舞蹈員透露，總綵排因舞台機械出錯，一度延後進行，最終仍無法在正式演出前完成；知情者更說，從沒想過發生會來自「天上的意外」，以為「最多是地下出事」。

文體旅局局長楊潤雄昨視察意外現場後表示，墜下的屏幕本由兩條鋼索懸掛，其中一條斷裂令屏幕掉下，已要求康文署成立由助理署長統籌的工作小組，連同勞工處、機電工程署和其他專家調查事故成因，預料需時數周，強調要追究到底。

手術 香港 勞工

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