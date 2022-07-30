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李澤楷公司主辦MIRROR演唱會 承諾負責受傷舞者醫療費

香港新聞組／香港30日電
掉落的巨屏。 （取材自紅星新聞）
掉落的巨屏。 （取材自紅星新聞）

28日晚在香港紅館舉行的MIRROR演唱會，發生大屏幕墜落意外，造成兩名舞者受傷送醫。事故發生後，主辦方大國文化（Music Nation），和MIRROR所屬的MakerVille受到各界質疑，據悉，這兩個主辦方都屬於「小超人」李澤楷的公司。

演唱會現場混亂一片。 （取材自紅星新聞）
演唱會現場混亂一片。 （取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，大國文化和MakerVille都屬於盈科拓展集團，該集團主席是李嘉誠次子、「小超人」李澤楷。

電訊盈科公司原本有三大業務，電訊、IT解決方案和娛樂傳媒，早在幾年前，電訊業務已被單獨分拆上市。去年，IT解決方案的主要資產數據中心也被出售，公司的核心資產只剩下「娛樂傳媒」。盈科的娛樂傳媒業務主要由兩個版塊組成，分別是流媒體平台Viu和電視台ViuTV。這兩大娛樂版塊，加上有藝人資源和演唱會製作的大國文化，以及新成立的MakerVille，讓李澤楷的娛樂事業版圖越發強大。這次的重大意外，也是對其發展的考驗。

事發後，李澤楷也回應稱高度關注這次意外，並向傷者及其家屬致以深切慰問，希望傷者可以早日康復。李澤楷並承諾，將承擔傷者醫療費用及盡力提供協助，並會嚴肅跟進事故處理。

香港 醫療費

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