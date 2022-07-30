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表明效忠 港密集辦學習近平講話座談會

香港新聞組╱香港30日電
國家主席習近平7月1日赴香港慶祝香港回歸25周年。 (中新社)
國家主席習近平7月1日赴香港慶祝香港回歸25周年。 (中新社)

中國國家主席習近平7.1赴港發表講話後，香港官場由上至下及不同團體，密集辦數十場學習近平講話座談會。分析指，港府要表明效忠及在中共20大前凸顯習的威望，做法較以往露骨。

中央社報導，習近平6月30日及7月1日到香港出席主權移交25周年慶祝活動及主持新一屆政府就職宣誓，並發表北京中央及香港政府極度推崇的「重要講話」，內容包括必須全面準確貫徹「一國兩制」方針等。

之後香港官場由上至下紛紛舉辦中國政壇常見的學習習近平思想座談會。7月3日是香港新一屆政府首個工作日，行政長官李家超及主要官員開會，率先討論如何落實習近平講話精神。

其後公務員事務局連續3週舉辦「國家主席重要講話精神」座談會，其中一場在20日舉辦，由李家超主講，並由財政司司長陳茂波分享個人看法。

個別政策局包括教育局及勞工及福利局也舉辦學習習近平講話精神座談會。勞福局的座談會更是與中央政府駐港聯絡辦社會工作部合辦。

2019年爆發的「反送中」運動，參與者多半是年輕人，因此香港社福界及教育界是北京中央及港府的整頓重點。

香港多區民政事務處也舉辦同類座談會。民政事務處一向角色是促進政府與市民之間溝通，推動地區行政發展，解釋政府政策。以往較少主辦這類高度政治性的活動。

立法會也休會高談有關落實習近平講話內容。不少商界及社團也舉辦座談會，如香港中華總商會聯同香港總商會、香港工業總會、香港地產建設商會、香港僱主聯合會等，舉辦「香港工商界學習貫徹習近平主席重要講話精神座談會」。

前香港民意研究所副行政總裁鍾劍華告訴中央社，香港政府要學習北京中央的意識形態並非新鮮事，以往經常派公務員到中國參加國情班，他以往在理工大學任事期間，也曾接獲相關邀請信。

不過，鍾劍華表示，現在的做法「露骨得多」。他知道有親中的社福界團體收到北京方面的「提示」，要辦這類活動，相信其他界別或與北京關係較密切的團體，也收到類似「提示」，不得不執行。

他說，「以往只是心領神會，你自己知道要做便做，也怕舉辦這類活動沒有人參加；不過現在不同了，有關方面開口了，一定要照辦」，港府也要藉舉辦這些活動表明效忠北京中央。

他表示，港府除了要延續北京中央的思維外，也因中共20大即將來臨，必須凸顯習近平的威望，就像中國官媒也為習近平大肆宣傳一樣。

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