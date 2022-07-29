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港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

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香港男團MIRROR紅館開唱 600公斤巨屏砸傷舞者恐癱瘓

香港新聞組／香港29日電
香港男團MIRROR在紅館開演唱會，卻發生意外。(取材自維基百科)
香港男團MIRROR在紅館開演唱會，卻發生意外。(取材自維基百科)

香港男團MIRROR昨在紅館舉辦演唱會，卻發生大型工安事故，懸掛舞台上方的大型LED螢幕突掉落砸傷兩名舞者，全場觀眾驚慌尖叫，在倉皇中離場。事發後，主辦單位取消MIRROR剩餘場次，不少業界人士包括容祖兒、鄭秀文、陳奕迅、陳慧琳、古天樂等皆發文為傷者集氣。

根據網傳影片，當時成員Anson Lo及Edan合唱「Elevator」，與身後大批舞者載歌載舞，突然一塊吊在空中的600公斤巨型屏幕掉落，直接砸中一名舞者頭部，再壓向另一名舞者。

香港男團MIRROR 28日晚紅館開唱，發生大型工安事故，巨屏掉落砸中2舞者。（...
香港男團MIRROR 28日晚紅館開唱，發生大型工安事故，巨屏掉落砸中2舞者。（取材自微博）
香港男團MIRROR 28日晚紅館開唱，發生大型工安事故，巨屏掉落砸中2舞者。（...
香港男團MIRROR 28日晚紅館開唱，發生大型工安事故，巨屏掉落砸中2舞者。（取材自微博）

據悉，傷勢較嚴重的舞者阿Mo（李啟言），是女團Collar成員蘇芷晴的男友，送醫後被轉入ICU病房，昏迷指數一度達到3；另名舞者阿Fung頭部受傷，情况穩定。經紀公司稍早受訪表示，阿Mo已清醒，並表示會徹查事故原因。而根據港媒報導，阿Mo今早已完成手術，但由於傷及頭部和頸椎，除了有腦出血外，第四節頸椎有爆裂情況，最壞情況可能會癱瘓。

事故發生後，演唱會緊急喊卡，醫護人員到場治理。(美聯社)
事故發生後，演唱會緊急喊卡，醫護人員到場治理。(美聯社)

各界藝人紛紛發文為傷者祈福，容祖兒第一時間發文「吉人天相，祝所有人平平安安」。香港演藝人協會會長古天樂則將社群大頭照換上全黑圖，並發文：「我請大家一齊為傷者祈福，並停止發放／轉發令大家不安的片段。」

另據香港01報導，香港特首李家超發出聲明，對事故感到震驚，並聯絡文化體育及旅遊局局長楊潤雄，指示康樂及文化事務署聯同相關部門全面調查事件。楊潤雄則表示，政府已指示演唱會要暫停舉行，直至舞台結構證實安全。

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