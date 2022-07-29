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中國恒大90億「賤賣」香港總部大樓 李嘉誠出手

香港新聞組／香港29日電
香港首富李嘉誠近來頻頻出售英國資產。（中通社資料照）
香港首富李嘉誠近來頻頻出售英國資產。（中通社資料照）

中國恒大持續賣樓套現以解財務危機，香港首富李嘉誠家族旗下的「長實集團」也證實，已投標購入恒大香港總部大樓，28日截標。據悉，目前該大樓估值約90億港元（約11.4億美元），較當時購入價格虧了三成。

香港經濟日報報導，恒大正標售位於灣仔告士打道38號的中國恒大中心全棟商廈；該棟樓前身為美國萬通大廈，2015年，恒大集團以125億港元（約15.9億美元）從華人置業手上購入，創下當時香港商廈買賣的最高紀錄。

不過，這棟商廈目前市場估值約90億港元，比當時購入下跌近三成。據悉，恒大在去年8月就有意出售大樓變現還債，當時提出超過20億美元（約156億港元）潛在價格。之後有報導指出，恒大計畫折價以105億港元賣給越秀地產，但未能成交。

圖為中國恒大集團香港總部。（路透）
圖為中國恒大集團香港總部。（路透）

李嘉誠旗下的長實集團昨在一份電郵聲明中稱，公司已就位於灣仔的中國恒大中心提交了投標書。繼去年8月以來，李嘉誠數次增持旗下地產公司長實集團股份，並透過長實斥鉅資在香港及上海買下多塊土地後，再添一筆回港投資案件。

中國恒大近期深陷債務泥淖，恒大近期才公布恒大物業134億存款質押初步調查結果，並讓涉事主管離職。但據華爾街日報報導，一批境外債權人仍不滿意調查結果，並要求獲得更多資訊。

恒大集團 香港 華爾街

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