香港志首冊英文版 說香江7000年故事

《香港志》首冊英文版27日出版，特首李家超承諾向世界說好香港故事。(中通社)

《香港 志》首冊《總述‧大事記》英文版出版，特首李家超出席典禮並致辭，另還有外交部駐港公署特派員劉光源、中聯辦副主任盧新寧、國安公署副署長李江舟、外國駐港領團、商會等各界代表共120人出席。

文匯報報導，《總述‧大事記》是《香港志》英文版的首冊，也是香港歷史的總述，記錄了香港7000年來共6500多則大事。香港地方志中心執行委員會主席陳智思說，書中記載香港歷史變遷，包括民族事迹、地方傳統及風俗習慣，令讀者明白香港為何會成為「東方之珠」及通往中國內地的門戶。

香港01報導，李家超致辭提到，《香港志》對香港的文化發展及歷史進行全面和客觀的紀錄，也是歷來最大型、最全面的地方志翻譯工程。他直言閱讀《總述大事記》有助大眾為成為國家的一分子而感到自豪；兩年前實施的國安法，可令大家回復對社會同經濟穩定的信心。他又稱，香港故事其中重要的一章是與祖國聯繫、與國際聯通的故事，承諾特區政府將盡最大努力向全世界說好香港故事。

劉光源寄語各國在港人士，透過讀《香港志》全面了解香港發展的歷史軌跡、「一國兩制」的歷史智慧和理論邏輯，看清誰才是香港前途命運的守護者，不被個別唱衰抹黑「一國兩制」的雜音所蠱惑。要把握歷史主動，搶抓新階段香港發展的新機遇。