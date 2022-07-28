我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

香港第1所 教大明年起大灣區考察列必修

香港新聞組╱香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

中港兩地積極推動大灣區發展，香港教育大學昨日宣布，明年9月增設有大灣區元素的必修科，並會安排學生到大灣區城巿考察，是香港第一所將大灣區考察列入必修的大學。同時，該校明年還推出「大灣區學校體驗先導計畫」，讓部分學生到內地實習。

文匯報報導，教大學術及首席副校長李子建表示，相信在香港逐漸融入國家發展下，大灣區內地城巿會成為同學就業選擇地點之一，教大希望有關安排有助同學擴闊眼界，作最好的就業選擇。

教大會分階段安排所有本科生到大灣區考察，2023/24首學年3個學士課程共約100名學生先行；2024/25至2025/26學年推展至4年制及高年級入學課程，涉及學生約1100人；2026/27學年全面推行至所有學士學位課程，共約1350人。

李子建表示，安排學生到內地考察及學習，預計費用全免，而隔離所需支出，仍需討論再作決定。在完成考察後，學生需進行小組匯報及反思，占1個學分。

為協助準教師取得大灣區教學經驗，教大將與深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校及東莞暨大港澳子弟學校合作，推出「大灣區學校體驗先導計畫」，安排主修教育的學生前赴當地實習，教授中、英、數、體育及視藝等科目。每校將為教大提供4個至6個名額供主修教育的學生申請，實習體驗為期3星期，學生需在當地觀課、導修、試教以及參與組織課外和交流活動，教大會安排導師觀課及評分，表現理想者將可獲發證書。

李子建解釋，最近許多大灣區的機構研究反映，香港年輕人有興趣到大灣區內地城巿發展，卻不了解當地的工作方式，而大學有責任裝備學生具備多元視野，讓同學未來「知所選擇」。

明報報導，教大未來3個學年將開辦9個學士學位課程，文化遺產教育與藝術管理榮譽文學士將在2023/24學年開辦，而英語研究及數碼傳訊榮譽文學士則將在2024/25學年開辦。

教大亦會在「資訊科技教育技能測試」畢業要求中新增「人工智能素養」及「學生教師科技學習」兩個選項，以提升學生資訊科技素養。

灣區 教育 香港

上一則

香港志首冊英文版 說香江7000年故事

下一則

指香港人權惡化 聯合國促廢國安法

延伸閱讀

僑民成立香港議會籌委會 將於明年舉行流亡議會選舉

僑民成立香港議會籌委會 將於明年舉行流亡議會選舉
阿里巴巴在香港上市 將可吸中國資金至少160億美元

阿里巴巴在香港上市 將可吸中國資金至少160億美元
香港金管局總裁預期 下半年投資環境仍然十分困難

香港金管局總裁預期 下半年投資環境仍然十分困難
熱死人 工會促訂酷熱休息令 港勞處研議

熱死人 工會促訂酷熱休息令 港勞處研議

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁