香港第1所 教大明年起大灣區考察列必修

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中港兩地積極推動大灣區 發展，香港教育 大學昨日宣布，明年9月增設有大灣區元素的必修科，並會安排學生到大灣區城巿考察，是香港第一所將大灣區考察列入必修的大學。同時，該校明年還推出「大灣區學校體驗先導計畫」，讓部分學生到內地實習。

文匯報報導，教大學術及首席副校長李子建表示，相信在香港逐漸融入國家發展下，大灣區內地城巿會成為同學就業選擇地點之一，教大希望有關安排有助同學擴闊眼界，作最好的就業選擇。

教大會分階段安排所有本科生到大灣區考察，2023/24首學年3個學士課程共約100名學生先行；2024/25至2025/26學年推展至4年制及高年級入學課程，涉及學生約1100人；2026/27學年全面推行至所有學士學位課程，共約1350人。

李子建表示，安排學生到內地考察及學習，預計費用全免，而隔離所需支出，仍需討論再作決定。在完成考察後，學生需進行小組匯報及反思，占1個學分。

為協助準教師取得大灣區教學經驗，教大將與深圳香港培僑書院龍華信義學校、廣州暨大港澳子弟學校及東莞暨大港澳子弟學校合作，推出「大灣區學校體驗先導計畫」，安排主修教育的學生前赴當地實習，教授中、英、數、體育及視藝等科目。每校將為教大提供4個至6個名額供主修教育的學生申請，實習體驗為期3星期，學生需在當地觀課、導修、試教以及參與組織課外和交流活動，教大會安排導師觀課及評分，表現理想者將可獲發證書。

李子建解釋，最近許多大灣區的機構研究反映，香港年輕人有興趣到大灣區內地城巿發展，卻不了解當地的工作方式，而大學有責任裝備學生具備多元視野，讓同學未來「知所選擇」。

明報報導，教大未來3個學年將開辦9個學士學位課程，文化遺產教育與藝術管理榮譽文學士將在2023/24學年開辦，而英語研究及數碼傳訊榮譽文學士則將在2024/25學年開辦。

教大亦會在「資訊科技教育技能測試」畢業要求中新增「人工智能素養」及「學生教師科技學習」兩個選項，以提升學生資訊科技素養。