指香港人權惡化 聯合國促廢國安法

聯國人權委會促廢國安法煽動罪，遭港府強烈反對「毫無根據批評」；圖為7月1日香港回歸23年，抗議港版國安法的示威者走上街頭高呼口號。（Getty Images）

聯合國 人權事務委員會昨發表措辭強硬報告，對香港 日益惡化的人權發出警告，質疑港府處理國安法、集會、言論自由及新選制等多方面均影響人權保障，促請廢除國安法、煽動罪，並釋放被捕者。

明報報導，聯合國副主席布爾坎（Christopher Bulkan）稱，國安法不符《公民權利和政治權利國際公約》保障的權利及自由，呼籲港府在《基本法》23條立法時廣泛聽取意見，回應聯合國關注。

報導指出，本次是聯合國人權事務委員會繼2013年後再次審議香港履行公約情况，也是在反修例示威及國安法生效後首次。委員會質疑，國安法條文在無諮詢公眾下立法，促請港府廢除。委員會說，雖然國安法第4條提到須尊重及保障人權，但國安法「大範圍」且不合理限制人權公約下對公民的權利，涵蓋言論自由及公平審訊。報告深切關注國安法下大量公民社會團體如工會及學生會停運或離港，促請香港避免打擊結社自由的行動。

布爾坎於記者會解釋，公約應凌駕本地法律，但國安法列明凌駕本地法律；國安法條文含糊，特首指定某些法官處理國安法案件，破壞司法獨立及公平審訊權利，綜合多個原因要求廢除國安法。

據報導，曾任聯合國特別報告員的澳洲 麥格理大學教授德瓦（Surya Deva）說，港府與委員會分歧較過去擴大，但個人不認為聯合國對話可帶來什麼實質改變。

明報報導，政制局昨發表長達6300多字的回應，強烈反對聯合國人權事務委員會在港府回應後仍作出「毫無根據的批評」，形容非常失望。

大公報報導，港府強烈反對委員會的批評，強調制定香港國安法是為了讓香港居民重新享有黑暴期間不能享有的權利和自由，委員會在檢視香港國安法的制定和實施時，應適切考慮該法訂立前社會暴力動亂的背景，以及香港國安法的實際操作和成效。

港府亦深信，完善選舉制度、落實「愛國者治港」和保障社會的整體利益均有利於香港特區民主的穩定發展。

特首李家超表示，實施國安法為香港經濟帶來穩定和信心，強調香港大門依然為各界打開；對於香港發展，他稱國家主席習近平早前在七一回歸的講話是特區未來發展和管治的藍圖，習的「四個希望」亦是他的路線圖。