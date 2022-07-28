首批16名港澳工程師 獲內地專業職稱

香港示意圖。(圖：shutterstock)

廣州南沙在全國範圍首創《廣州市南沙區建築和交通工程專業港澳人才職稱評價管理辦法（試行）》（下稱《辦法》），16名港澳工程技術人員順利通過評審並於27日獲頒發職稱證書，正式成為內地首批取得建築工程和交通工程專業職稱的港澳工程人才。

大公報報導，這是港澳工程師第一次被納入國家人才評價系統，職稱證書全國通用，此後他們將享有與內地工程技術人員相同的晉升機會和待遇，在內地承接和開展建築工程項目，也將享受同等待遇。

職稱體系，是具有中國特色的專業技術人才管理體系中十分重要的一個組成部分。這是南沙在2021年11月發布《辦法》後，首次組織開展的港澳人才晉升內地職稱評審活動。據介紹，由於香港 並沒有職稱評審，此前內地對香港工程師的水平能力了解不足，取得職稱之後，業界就能直觀的了解到香港工程師所處的級別，對香港工程師在內地做項目有很大幫助。此外，企業高工職稱的比例，以及個人取得高工職稱，也是企業和個人整體競爭力的提升。2021年度，南沙共收到廣州全市範圍內29名港澳人才職稱業務申請，涵蓋正高、副高、中、初級職稱，涉及工程設計、施工及管理等專業領域，經評委會嚴格審議，共有16名港澳工程技術人員獲評審通過。

有25年建築工程經驗的梁黃顧建築師（香港）事務所有限公司董事、廣州市工程勘察設計行業協會副會長盧建能，拿到正高級工程師職稱證書後笑逐顏開。盧建能告訴記者，香港和內地在職稱方面要求有些不同，香港專業人士只需要取得資格認可，但內地有職稱要求，一定程度上抑制香港年輕人北上發展的意願，《辦法》讓港澳專業人士能夠在內地獲得職稱，對於吸引港澳年輕人北上發展很有幫助。

從大學時的經濟與金融專業到建築工程，廣州市南沙新區產業園開發建設管理局一級專員洪逸曦此次獲得建築工程管理專業助理工程師職稱，完成跨專業的自我提升。「很榮幸成為港澳人才職稱的首批獲得者」，洪逸曦雖非工程類別專業出身，但入職廣州市南沙新區產業園開發建設管理局之後，主要負責香港科技大學（廣州）的工程建設項目，累積一些經驗。抱著一試的心態，洪逸曦進行職稱申請，沒想到很順利通過，洪逸曦說：「管理局作為開發建設類的法定機構，未來還有很多與工程相關的項目建設和運營，拿到職稱對自己的工作和未來都有很大的幫助。」

作為該項創新制度的起草人和參與評委職稱的港澳專家顧問，華眾聯創工程顧問三地聯營事務所的閆澍教授接受記者采訪時表示，16名港澳人才取得職稱證書，標志著港澳工程師第一次納入國家人才評價系統，這對年輕的港澳工程師幫助很大，不僅讓他們可以更早融入國家發展大局，還能擁有一個更加清晰的未來。據閆澍介紹，華眾聯創工程顧問三地聯營事務所此次指導2位港澳資深工程師和10多名港澳年輕工程師在南沙通過直接申報的方式申請專業職稱，過程順利，且通過申報發現南沙的《辦法》對港澳年輕人來說非常靈活，「門很寬，這是南沙給港澳青年最大的支持」。

閆澍強調，對港澳工程專業人士開放職稱評審，突破內地與港澳地區在人才評價方面的相關技術障礙，打通港澳地區具有相應職業資格的人員晉升內地職稱的通道，將更加便捷港澳相關專業人才在內地就業 創業，在粵港澳大灣區 的人才制度方面具有開創意義。