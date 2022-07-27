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僑民成立香港議會籌委會 將於明年舉行流亡議會選舉

編譯張君堯／綜合報導
一群居住在加拿大、美國和英國的香港活動人士表示「將於明年舉行流亡議會選舉」，旨在中國持續打壓香港的情況下，建立一個代表全球香港人的「民主機構」。（路透）
一群居住在加拿大、美國和英國的香港活動人士表示「將於明年舉行流亡議會選舉」，旨在中國持續打壓香港的情況下，建立一個代表全球香港人的「民主機構」。（路透）

一群居住在加拿大、美國和英國的香港活動人士表示「將於明年舉行流亡議會選舉」，旨在中國持續打壓香港的情況下，建立一個代表全球香港人的「民主機構」。

跟據報導，「星島日報」前駐溫哥華編輯何良懋（ Victor Ho） 和曾在香港創辦多家電子企業的袁弓夷 （Elmer Yuen ）27日在多倫多舉行的記者會上宣布成立「香港議會選舉籌備委員會」，該委員會將為計畫於明年年底舉行的議會選舉制定規則，並設計和建立投票系統，希望藉此鼓勵世界各地香港人參與。

接任籌委會主席的何良懋在記者會前表示，這一想法的部分靈感來自於2019年香港地方選舉的投票率創歷史新高，那也是北京當局實施所有候選人須是「愛國者」前的最後一次選舉。

這項計畫的挑戰相當巨大、尤其是在香港僑民分散、需進行線上選舉等議題上引發許多安全問題，籌委會不僅要保護系統免受中國政府支持的駭客和其他潛在惡意攻擊，還要確保香港選民的個人訊息不會被洩露。接任國際事務小組主席的袁弓夷指出「任何參與議會項目的香港人皆會觸犯嚴厲的『國安法』」，該法將分裂、顛覆和勾結外國勢力定為犯罪。

籌委會駐華盛頓發言人、同時是公共關係小組主席的梁頌恆（Baggio Leung）也坦言「我們正面臨一支相當龐大的駭客，所以即使我們提出解決方案，在推廣和讓人們安心方面還有很長的路要走」，但他也希望能夠藉此將香港僑民與留在香港的人團結起來。

香港議會選舉籌備委員會將取得多大成功還有待觀察，流亡社群經常面臨的主要問題是「在導致大規模流亡的事件發生初期吸引支持後，他們會隨著時間變得越來越邊緣化，最終導致無法遊說並得到國際支持」。

香港 投票 駭客

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