僑民成立香港議會籌委會 將於明年舉行流亡議會選舉

一群居住在加拿大、美國和英國的香港活動人士表示「將於明年舉行流亡議會選舉」，旨在中國持續打壓香港的情況下，建立一個代表全球香港人的「民主機構」。（路透）

一群居住在加拿大、美國和英國的香港 活動人士表示「將於明年舉行流亡議會選舉」，旨在中國持續打壓香港的情況下，建立一個代表全球香港人的「民主機構」。

跟據報導，「星島日報」前駐溫哥華編輯何良懋（ Victor Ho） 和曾在香港創辦多家電子企業的袁弓夷 （Elmer Yuen ）27日在多倫多舉行的記者會上宣布成立「香港議會選舉籌備委員會」，該委員會將為計畫於明年年底舉行的議會選舉制定規則，並設計和建立投票 系統，希望藉此鼓勵世界各地香港人參與。

接任籌委會主席的何良懋在記者會前表示，這一想法的部分靈感來自於2019年香港地方選舉的投票率創歷史新高，那也是北京當局實施所有候選人須是「愛國者」前的最後一次選舉。

這項計畫的挑戰相當巨大、尤其是在香港僑民分散、需進行線上選舉等議題上引發許多安全問題，籌委會不僅要保護系統免受中國政府支持的駭客 和其他潛在惡意攻擊，還要確保香港選民的個人訊息不會被洩露。接任國際事務小組主席的袁弓夷指出「任何參與議會項目的香港人皆會觸犯嚴厲的『國安法』」，該法將分裂、顛覆和勾結外國勢力定為犯罪。

籌委會駐華盛頓發言人、同時是公共關係小組主席的梁頌恆（Baggio Leung）也坦言「我們正面臨一支相當龐大的駭客，所以即使我們提出解決方案，在推廣和讓人們安心方面還有很長的路要走」，但他也希望能夠藉此將香港僑民與留在香港的人團結起來。

香港議會選舉籌備委員會將取得多大成功還有待觀察，流亡社群經常面臨的主要問題是「在導致大規模流亡的事件發生初期吸引支持後，他們會隨著時間變得越來越邊緣化，最終導致無法遊說並得到國際支持」。