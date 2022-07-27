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香港金管局總裁預期 下半年投資環境仍然十分困難

記者林則宏／即時報導
香港金融管理局總裁余偉文預期，今年下半年投資環境仍將充滿挑戰。（Getty Images）
香港金融管理局總裁余偉文預期，今年下半年投資環境仍將充滿挑戰。（Getty Images）

香港金融管理局總裁余偉文指出，中國因管控新冠病毒而實施封鎖措施等多重因素，導致全球金融市場形成了「完美風暴」。他認為，通貨膨脹居高不下、地緣政治緊張等因素將持續纏擾着金融市場，因此下半年投資環境仍將充滿挑戰。

余偉文26日在金管局網站發表題為「『完美風暴』來臨」的文章指出，他4月25日就曾撰文提出，多個主要地區在疫情爆發初期推出空前寬鬆的貨幣政策和財政措施，導致債券收益率達至極低水平，股票估值亦非常高。

今年第1季，在通膨壓力及央行「收水」預期下，加上俄烏局勢以及隨後對俄羅斯的金融制裁引發地緣政治危機升溫，金融市場大幅波動，並罕有地出現「股債齊落」。

余偉文稱，進入第2季，一系列因素和事態發展不尋常地同時惡化，加強了風暴的破壞力，建構「完美風暴」，當中包括：

一、持續的地緣政治緊張局勢擾亂了能源和基本糧食供應；

二、多個主要地區的通貨膨脹達到40年高位導致通膨憂慮加劇；

三、央行緊縮政策的立場強硬；

四、經濟衰退的憂慮浮現打擊投資者情緒；

五、中國因管控新冠病毒而實施封鎖措施。

文章指出，面對市場不確定性大幅增加，投資人紛紛大舉拋售手上資產，使得股票、債券和外匯價格於第2季同時應聲下跌，跌幅比第1季更甚。以標準普爾500指數為例，第1季下跌4.9%，第2季更下挫16.4%。

受「完美風暴」影響，香港外匯基金與其他投資者一樣難以避免損失，余偉文預期，今年上半年香港外匯基金將出現顯著的虧損。

余偉文認為，現在談論風暴結束與否，似乎言之尚早。他指出，下半年投資環境仍然充滿挑戰，通膨高企、央行緊縮政策、地緣政治緊張以及經濟衰退憂慮等因素將繼續纏擾着金融市場。

他表示，市場的不確定性已導致投資公司和分析師對各種資產價格的預測出現很大差異，使投資決策更具挑戰性，因此下半年的投資環境仍然十分困難。

投資 風暴 央行

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