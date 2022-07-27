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港公務員離職潮 人力仲介：青年不滿港府

香港新聞組／香港27日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港府公務員事務局統計，2021/22年度（上年度）共有3734名公職人員辭職，較前一年度大增一倍，辭職率達2.1%，創主權轉移以來新高。人力仲介業者認為，青年不滿港府是主因之一。

中央社轉述香港明報報導，多個公務員團體指出，公務員大嘆不如歸去主因包括待遇不及民營企業、工作壓力和政治因素等。也有人力資源顧問認為，由於移民潮導致民營企業人才流失更甚於公家機關，以致公民機構互相「搶人」。

報導指出，公務員事務局指出，上年度共1萬487名公務員離職，當中3734人請辭，2021年3月港府稱公務員共17萬8000人，以此估算辭職率2.1%，創主權轉移後新高。

據報導，當局先前表示，2021/22年度前3季共2809人辭職，代表光第4季、也就是今年1至3月已近1000人辭職。政務體系上年度共44人離職，其中7成、共32人請辭創近5年度新高。按目前政務系編制約750人計算，辭職率約4.3%，比整體公務員辭職率高一倍。

報導稱，除現任公務員離職創新高，有志公職青年的熱誠也不如以往。公務員事務局說，2021/22年度約9700人和約1萬5000人投考政務職系及二級行政主任，兩者報考人數均大跌約3成。以往兩職系分別取錄20至30人和200至300人，曾被譽為「天之驕子」的政務體系，上年度報考人數首次不及1萬人。

報導指出，卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀則表示，歷經接二連三的社會事件，部分年輕人對政府不滿，因此相繼選擇辭職離開政府或不投考公務員。香港最高權力核心、行政會議議員及新民黨主席葉劉淑儀曾擔任港府的保安局局長，她說，近年港府政務官面對政治環境惡劣，包括立法會施壓，當公營機構或私人企業待遇更好，不少政務官隨即跳槽。

報導稱，葉劉淑儀指出，未來數年不少常秘級的資深政務官將陸續退休，他們熟悉法律和政策，是各政策局的骨幹，造成的影響值得關注不容小覷。

香港 退休 移民

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