官媒指反中亂港 社民連：不會解散

香港示意圖。圖／shutterstock

親建制、中央的官方媒體大公報及文匯報昨日同時以全版大篇幅報導社民連，指該黨涉多年散布「結束一黨專政」及廢除港區國安法 等「反中亂港」主張、勾連外部勢力、宣揚暴力等。社民連主席陳寶瑩不會回應報導，批評報導是「文革式批鬥」，社民連不會解散。

明報報導，陳寶瑩本月中曾發聲明稱，社民連在「強大壓力」下被迫刪除被指涉違國安法的網上帖文，無法透露詳情。本報當時發現社民連網站多篇文章顯示為「404 Not Found」，部分內容提及「結束一黨專政」。

大公報昨日報導形容社民連「忽然刪除煽惑帖文 『賣慘』迷惑市民」、「毁罪證圖避刑責」；文匯報形容社民連「心有鬼」及「刪帖博洗底」。

民建聯副主席陳學鋒回覆明報稱，如國安處認為社民連過往發表的帖文涉違國安法，便應跟進執法。他說絕不能違反國安法，如社民連不斷挑戰國家底線，「總有一日會被繩之於法」，並指社民連政綱提及「結束中共 專政」或過往呼叫「結束一黨專政」口號，皆涉違反國安法。至於社民連是否非解散不可，他說解散與否由他們自行決定。

報導說，今年七一前夕，社民連六名成員被國安處上門搜查，有義工被國安處人員約談，社民連之後宣布七一不會示威。