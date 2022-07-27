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熱死人 工會促訂酷熱休息令 港勞處研議

香港新聞組╱香港27日電
香港26日高溫達攝氏35度，工會促立法訂「酷熱休息令」。（歐新社）
香港26日高溫達攝氏35度，工會促立法訂「酷熱休息令」。（歐新社）

香港26日氣溫高達35.2℃，烈日下不少人仍要戶外工作，工聯會與多個工會昨日促請當局盡快立法，訂立通用的酷熱天氣停工標準。

文匯報報導，一名在戶外修樹的工人，上月工作期間疑中暑猝死，地盤工作也是中暑的高危行業，地盤管工趙建強表示，近日見到愈來愈多前線工人懷疑中暑。

明報報導，工聯職安健協會主席林淑儀表示，港府面對全球暖化應行前一步，以立法取代指引，規定酷熱天氣警告生效時，訂立雇員休息時間和通用的酷熱天氣停工標準，並立法要求雇主應為戶外工作或室內不通風的空間作風險評估。她又指雇主必須為雇員提供充足防中暑設備，如搭帳篷、提供飲用水、防曬帽等。

據報導，勞工處回覆查詢時表示，正積極研究根據天文台的香港暑熱指數以制訂更詳細及具體的指引，要求雇主在酷熱天氣下採取合適的預防中暑措施，包括適當安排工作及休息時間。

香港園林及樹藝專業人員總會主席黎家銘昨晚剛出席中暑不治的修樹工人的喪禮，他表示若證明是中暑引發猝死，可獲保險賠償。他說，曾收到有工友疑中暑及熱衰竭的求助，促請政府立例規管酷熱天氣下戶外工作，如果硬性規定根據溫度而停工，或令工友手停口停。

香港建造業總工會職業安全健康總幹事潘偉傑表示，工地地盤內的樓層，溫度隨時超過攝氏40度，工友在如此高溫環境下高強度工作，與「搵命搏」無異。

此外，香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明稱，在機場停機坪工作的工人需消耗大量體力及水分，機管局現就雷暴設「紅閃制度」，即在停機坪工作的工友全都要回到室內避雷。葉倡機管局參考制度，制訂酷熱天氣停工指標，或提供降溫設施和飲用水。

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