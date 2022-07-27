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李家超獲大紫荊勳章 行政署：林鄭決定名單

香港新聞組╱香港27日電
香港特首李家超。（中通社資料照片）
香港特首李家超。（中通社資料照片）

港府公布2022年授勳名單，今年共有890人獲授勳及嘉獎，為歷屆之冠。其中7人獲頒授最高榮譽大紫荊勳章，包括特首李家超。政府行政署回覆稱，所有人都是獲前特首林鄭月娥授勳銜及嘉獎，李家超沒有參與決定。

明報報導，前特首林鄭月娥任內最後一年向889人授勳及嘉獎，當中近七成獲頒行政長官社區服務或公共服務獎狀，另有50人獲委任為太平紳士。李家超、自由黨立法會議員張宇人、終審法院常任法官李義、科大校董會主席廖長城、藝發局主席王英偉、貿發局主席林建岳、全國政協常委吳良好獲頒授大紫荊勳章。

報導指出，中大校董會前主席梁乃鵬和校長段崇智本來獲授勳，惟後來被除名。立法會議員葉劉淑儀回應，委員會通過的推薦名單沒有被刪減，至於有否在討論過程剔除2人，她說討論內容須保密。問到2人是否被剔出名單，行政署表示不評論任何揣測。

報導說，除李家超外，現屆21名司局長中有8人獲授勳。政務司長陳國基、財政司副司長黃偉綸、文體旅局長楊潤雄、政制局長曾國衛、財庫局長許正宇、保安局長鄧炳強獲頒金紫荊星章，除陳國基之外，其餘均是上屆局長。至於由立法會「轉跑道」加入政府的律政司副司長張國鈞和民青局長麥美娟，則獲頒銀紫荊星章。

這份授勳名單，由前特首林鄭決定，但授勳典禮舉行之時，則由現任特首李家超頒授，消息人士表示，李家超不會「自己頒自己」，亦不會由其他人代為向他頒授。

林鄭月娥

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