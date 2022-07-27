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香港書展落幕 靠倪匡、故宮叢書救市

香港新聞組╱香港27日電
一名男子日前在香港書展上，閱讀習近平關於治理的著作。（Getty Images）
一名男子日前在香港書展上，閱讀習近平關於治理的著作。（Getty Images）

一連7天的香港書展昨天結束，主辦單位貿發局稱展期內逾85萬人次，較去年多約2萬，人均消費達879元(港幣，下同，約112美元)，較去年的817元增加。書商指語文學習書銷量下跌，但故宮系列叢書銷量升5%；另已故作家倪匡作品銷售額亦較去年升三成。

明報報導，今年多間書商靠賣個別書籍帶動生意，當中已故作家倪匡的作品大賣。明報出版社總經理蘇惠良表示，市民反應比想像中熱烈，一套共81本、售4000多元的「衛斯理」作品集賣出約200套，另有逾百人預訂新版套裝；衛斯理系列中的「老貓」、「藍血人」等賣逾千本，一度賣斷市，更有數人豪花萬元購買倪匡相關作品。他稱，整體銷售額按年升三至四成，當中六成為倪匡作品。

星輝圖書亦有賣倪匡作品，經理馮向遠說，衛斯理系列作品單行本賣逾5000本，至於賣2000多元、合共55本的套裝，每日平均亦賣出10多套。

報導指出，商務印書館推出多本故宮題材書籍，亦帶動生意額，為商務策畫書展攤位的梁先生指出，整體生意額仍達六至七位數，年升約5%。

梁稱，售895元的「故宮三寶」賣出幾百套，不少顧客反映是參觀故宮文化博物館後特意購買。售價2萬元的故宮藏物書冊「故宮全集」則售出一套，買家為一名中年女子，估計作收藏之用。

港媒報導，出版商三聯、中華書局、中國出版集團等，在當眼位置擺放著一系列有關中國政治或歷史的書籍，包括國家主席習近平的論述問與答、共產黨歷史編述等，有關書籍用上湖水綠、淺藍及白色等，外觀未有如以往一樣「染紅」。

中華書局有售一系列國家主席習近平相關書籍，包括新書「習近平講黨史故事」及早前已出版的「習近平扶貧故事」等。市場總監陳超英形容，相關書籍約售百多元，銷量普通，每本約賣出數十本，認為與學生仍須上課、老師及家長少入場有關。

書展昨天下午結束前，有書商減價速銷，降價至10元一本。

習近平 博物館 香港

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