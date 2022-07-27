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港連6天逾4000確診 社交措施延14天至8/10

特派員李春╱香港27日電
港府安心出行「紅黃碼」制度，最快在8月初推行。（中通社）
港府安心出行「紅黃碼」制度，最快在8月初推行。（中通社）

香港將實施對外局部通關的消息頻傳，但港府26日宣布，香港疫情有升溫跡象，將刊登憲報延續現行社交距離措施的有效期14天，由7月28日起生效至8月10日。

香港衛生當局26公布新增4200多宗新冠病毒確診個案。有524宗學校呈報陽性個案，有11間學校有個別班級要暫停面授1星期。

衛生防護中心說，確診數字未有回落跡象，亦未見頂，香港政府不希望貿然收緊社交距離措施，但亦無條件再放寬。

香港政府發言人稱，香港每日新增個案仍然高企於四位數字，並呈持續上升趨勢，社區出現不同的Omicron變異病毒株新亞系傳播。隨著個案增加，整體入院人數持續上升，嚴重或危殆個案數目明顯增多，已對公營醫療服務構成壓力。在平衡控疫和社會及經濟活動的需要後，港府決定維持現行社交距離措施14天。

與之同時，港府不斷有放寬檢疫安排的消息傳出，其中說正研究縮短抵港人士酒店檢疫日數由目前7日減至3到5日，具體方案及配套仍有待落實，爭取在下月拍板。

香港酒店業主聯會經理陳媛妍說，當局未有就縮短酒店檢疫期接觸業界，暫時未知具體方案，相信若部分檢疫日數可改以家居隔離代替，包括「3+4」或「5+2」。都能夠減少旅客不便，業界都會歡迎。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，相信港府要規畫好抵港人士離開檢疫酒店後的配套，例如如何進行醫學監察，以及在安心出行程式加設「紅、黃碼」等，才能公布新安排。

香港新聞組╱香港27日電

香港昨新增4276宗確診，6宗死亡個案，包括已接種3針的88歲婆婆，連續6天通報單日新增病例破4000例。官方判斷，疫情尚未見回落跡象，建議未接種疫苗者盡快接種。

香港01報導，港府最快8月推安心出行「紅黃碼」制度，「紅碼」針對確診人士，「黃碼」針對抵港後接受檢疫人士。境外抵港人士檢疫日數初時可減至「5+2」，即5日酒店檢疫加2日家居隔離，或是「4+3」，目前未有最終定案。

香港 社交距離 疫情

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