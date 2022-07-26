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政治環境惡劣+移民市場搶人 港公僕辭職創回歸新高

香港新聞組╱香港26日電
有人力資源顧問認為，香港移民潮導致整體人力市場短缺，就業市場互相「搶人」。（美聯社）
有人力資源顧問認為，香港移民潮導致整體人力市場短缺，就業市場互相「搶人」。（美聯社）

香港公務員辭職潮持續，公務員事務局表示，2021/22年度共有3734人辭職，較前一年度大增一倍，辭職率達2.1%，兩個數字同為回歸後新高。

明報報導，多個公務員團體認為，主因包括公務員薪酬待遇不及私營市場、工作壓力增加和政治因素等。有人力資源顧問則認為，部分私人企業流失率較公務員更高，主要問題是移民潮導致整體人力市場短缺，結果互相「搶人」。

報導指出，數據顯示，上年度有1萬0487名公務員離職，當中3734人辭職，辭職率2.1%，是回歸後最高。當局早前表示2021/22年度首三季有2809人辭職，代表單是第四季（今年1至3月）已有近千人辭職。

據報導，至於政務職系，上年度有44人離職，其中逾七成、共32人屬辭職，數字是近5個年度新高；辭職率約4.3%，較整體公務員辭職率高一倍。

報導稱，政務職系出身的保安局前局長葉劉淑儀關注政務官辭職數字居高不下，她認為近年政務官面對的政治環境惡劣，包括立法會施加頗大壓力，當公營機構或私人市場的薪酬更可觀，便令不少政務官轉工。她指未來數年不少達常秘級的資深政務官將陸續退休，他們熟悉法律和政策，是各政策局的骨幹，認為流失情况值得關注。

據報導，卓越人力資源管理顧問行政總裁梁美儀則表示，公務員招聘競爭力與私人市場相比並不遜色，部分私人企業流失率更高，認為主要問題是移民潮導致整體人力市場短缺，結果要互相搶人。對於政府工吸引力降，她認為經歷社會事件，部分年輕人對政府不滿，選擇辭職離開政府或不投考公務員。

計及退休等其他流失類別，上年度整體有近6%公務員離職，會否影響政府運作，高級公務員協會主席李方冲稱，政府仍設有非公務員合約制僱員，但公務員工作將更困難，特別是中高層或面對更多壓力。他冀政府研究辭職情况，分析背後原因，研究如何提升招聘吸引力。

退休 移民 香港

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