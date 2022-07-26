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習近平力推大灣區 中港格格不入難融合

香港新聞組╱香港26日電
北京力推大灣區開發，但中港兩地難融合。圖為大灣區超級工程深中通道項目完成海上非通航孔橋第200片箱樑架設任務。（中新社）
北京力推大灣區開發，但中港兩地難融合。圖為大灣區超級工程深中通道項目完成海上非通航孔橋第200片箱樑架設任務。（中新社）

融合港澳與廣東省的大灣區開發是國家主席習近平謀畫，號稱「譜寫一國兩制新篇章」。但中港兩地格格不入的分歧難融合，恐怕使得大灣區開發計畫原本被看好的潛力難以發揮。

香港南華早報報導，習近平2年前在慶祝深圳經濟特區建立40周年慶祝大會發表談話，曾呼籲盼更多的香港青年到內地求學、生活及就業。

許多香港人不願屈就內地的低薪資，而華南地區的雇主則礙於所費不貲和太麻煩，不願聘僱來自香港的求職者，兩造都稱，中港兩地的格格不入的確構成棘手挑戰。

兩位攻讀電腦的香港中文大學陳姓同學目前在港大深圳研究院暑修，他們說，很多港人根本從來沒到訪內地，所以到那兒討生活挺不切實際的。

不僅雙方文化差異顯著，因實施一國兩制，兩地不同的法規、稅制與制度也阻礙經濟整合。

現年29歲、目前在深圳一家生物科技公司任職的陳姓專案經理說：「好比兩地的醫療及兩地的工程結構可說天差地別，因台港澳的居留證與中國身分證不同款，對於非當地人而言真的很不方便，有時還無法登入若干運輸或醫療的服務。」

此外，兩位港大的陳姓同學說，因香港給付電腦專才的畢業生每月起薪就高達港幣2萬元（約2557美元），中國則只有人民幣數千元，所以許多港人寧可留在香港。

在廣東佛山經營家族企業的孫老闆說，雇用港人太花錢，很多港人都沒有離鄉背井出外打拚的經驗，而且很多喝過洋墨水且見過世面的中國海歸派，他們也是港人得面對的強悍競爭對手。

孫老闆說，在內地雇用來自香港的高手，雇主還得給他們較佳的待遇，像是住宿與分紅，就中企而言真是大失血。

香港 灣區 習近平

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