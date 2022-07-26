香港新規 百輛的士接機 限往隔離酒店

圖為香港機場。（中通社）

隨著外地抵港人數增多，由機場 前往指定檢疫酒店的點對點交通服務需求亦有所上升，港府昨日起額外安排100輛的士提供接載服務，抵港人士可自費乘坐，港府會為每部的士提供每天1500元(港幣，下同，約192美元)津貼；不過由於資訊不足，首日的運作情況不太理想，很多抵港人士也不知道有此新安排。

香港 政府25日公布，即日起在香港機場試行自費點對點計程車服務，100輛計程車每日早上8時至翌日凌晨2時，可接載入境旅客到檢疫酒店，按表收費。旅客完成入境手續後，可通知入境大廳工作人員，再按指示前往候車。

在此之前，香港實行政府安排的防疫 車交通計畫未取消。有關車輛由政府統一調度，抵港者由機場前往酒店不收取費用。免費前往檢疫酒店的交通服務路線，已增至18條，每條路線途經3至5間酒店，車程不超過2小時。當局已要求服務營運商，適當調整班次及路線。大約10間檢疫酒店有提供免費專車接載，抵港人士可向酒店查詢。

港府運輸及物流局局長林世雄稱，新措施與通關無關，是為了回應市民需求，提供免費專車服務以外的另一個選擇，會按市民需求，調整服務增加計程車數量。

林世雄說，香港政府會向每輛計程車提供每日1500港元津貼，有關計程車必須來回機場及檢疫酒店，期間不能接載非檢疫乘客，每程載最多3人，前座不能載人，計程車司機要符合防疫要求，港府會在機場安排專門清潔及防疫地方。

香港計程車行業的車主協會永遠會長吳坤成說，香港政府對計程車服務的宣傳不足，加上航班及抵港人士數量不穩定，業界早上平均只能做一筆生意，但相信隨著暑假留學生回港，港府計畫放寬入境檢疫限制，回港人數增加，情況會好轉，最理想是每日做5至6筆生意。目前由機場到檢疫酒店平均每程賺300港元，但要空車返機場，油錢昂貴，認為津貼不足。

香港新聞組╱香港26日電

文匯報報導，香港官方昨天通報單日新增新冠病毒4130例確診，94.5%為本土病例，另新增3例染疫死亡病例。官方推估，最快在8月上旬恐增至單日8000例水平。

香港疫情未見趨緩，21至25日連續5天通報單日新增病例破4000例。