我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

港議員建議設高溫標準 天氣過熱可停工

香港新聞組／香港26日電
香港連日來天氣酷熱，立法會議員建議設高溫標準，天氣過熱可停工。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港連日來天氣酷熱，立法會議員建議設高溫標準，天氣過熱可停工。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港連日來天氣酷熱，居於劏房等的低收入住戶，在捱熱與捱貴電費之間掙扎，社區組織協會副主任施麗珊及工聯會立法會議員鄧家彪都認為特區政府要關顧這些基層家庭，建議向他們提供電費補貼，讓他們可開冷氣降溫。

文匯報報導，鄧家彪更促請特區政府加強執法，嚴懲濫收電費的劏房業主，他認為政府應制定高溫標準，規定部分戶外及室內工種在酷熱天氣下可暫停工作，避免中暑，保障工人健康。

香港去年有12.7萬戶居於劏房等不適切居所，中電今年雖透過「全心傳電」計畫撥款5000萬港元，向5萬個合資格家庭包括長者、低收入人士、殘疾人士及劏房住戶提供電費資助。施麗珊昨日接受香港文匯報訪問時指出，該計劃只涵蓋中電客戶，且名額有限，未能讓所有低收入家庭受惠。她表示，關愛基金去年曾為非公屋及非綜援低收入住戶提供「N無津貼」，基金已掌握相關住戶的基本資料，故建議特區政府透過該基金為所有不適切居所提供電費補貼，讓住戶捨得開冷氣。

目前，當巿區最高氣溫達攝氏33度時，天文台會發出酷熱天氣警告，但施麗珊表示劏房環境往往較其他場所的氣溫高幾度，建議當天文台錄得戶外氣溫超過攝氏30度時，為合資格住戶提供電費補助。

此外，不少基層人士在戶外從事體力勞動工作，她建議特區政府參考內地做法，在酷熱天氣下為戶外勞工提供高溫津貼。

鄧家彪昨日表示，政府可透過關愛基金為不適切居所住戶提供電費補貼，讓他們不會猶疑是否開啟冷氣，同時應打擊濫收電費情況，「劏房租管條例規定不能濫收水電費，但仍有業主不遵守，故提供補貼之餘亦要切實執法。」

至於補貼金錢，他認為，政府應根據酷熱天氣警告生效的日數和相關住戶平均電費開支，釐定每年一次性的電費津貼，以減省行政開支。

他亦贊成為高溫工作的工人提供津貼，但要界定哪些行業受惠，「戶外應包括建造、清潔、修路、渠務等工種，室內如中式廚房和洗衣房也應有津貼，因除溫度外濕度也高，不能排汗便易中暑。」但他認為須確保高溫津貼確實用於消暑用途，如購買降溫的冷氣衣等裝備。

他指出，其實要減低工人中暑機會，應規管高溫工作指引，例如結合氣溫和濕度訂立指標，估計氣溫達攝氏35度便規定要讓工人暫停工作。

低收入 高溫 香港

上一則

一生節儉助貧生 杭州103歲婦完成最後一次捐贈走了

下一則

政治環境惡劣+移民市場搶人 港公僕辭職創回歸新高

延伸閱讀

香港大學9月起推國安必修課程

香港大學9月起推國安必修課程
平均高溫100℉盛夏晴朗炎熱 醫囑不要忽視中暑會致命

平均高溫100℉盛夏晴朗炎熱 醫囑不要忽視中暑會致命
香港金曲獎近半得獎人缺席星光黯淡 劉德華開唱也難救

香港金曲獎近半得獎人缺席星光黯淡 劉德華開唱也難救
港足東亞盃沒跟唱國歌 內地網民圍剿：沒覺得是同胞

港足東亞盃沒跟唱國歌 內地網民圍剿：沒覺得是同胞

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
曾經因日本前首相安倍死亡後與澎湃新聞連線時哽咽，而遭到中國網友網暴的中國媒體人曾穎，19日中午在日本寓所自殺。作家陳嵐證實，目前正在搶救中。（搜狐網）

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

2022-07-19 12:51
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
陳春花遭質疑是從歐洲文憑工廠「愛爾蘭歐洲大學」達到博士學位，此後憑藉這個學位進入大學教書。（取材自北京大學國家發展研究院官網）

剛被華為打臉…陳春花博士被爆來自野雞大學 北大：在查

2022-07-20 11:27

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕