港議員建議設高溫標準 天氣過熱可停工

香港連日來天氣酷熱，立法會議員建議設高溫標準，天氣過熱可停工。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港 連日來天氣酷熱，居於劏房等的低收入 住戶，在捱熱與捱貴電費之間掙扎，社區組織協會副主任施麗珊及工聯會立法會議員鄧家彪都認為特區政府要關顧這些基層家庭，建議向他們提供電費補貼，讓他們可開冷氣降溫。

文匯報報導，鄧家彪更促請特區政府加強執法，嚴懲濫收電費的劏房業主，他認為政府應制定高溫 標準，規定部分戶外及室內工種在酷熱天氣下可暫停工作，避免中暑，保障工人健康。

香港去年有12.7萬戶居於劏房等不適切居所，中電今年雖透過「全心傳電」計畫撥款5000萬港元，向5萬個合資格家庭包括長者、低收入人士、殘疾人士及劏房住戶提供電費資助。施麗珊昨日接受香港文匯報訪問時指出，該計劃只涵蓋中電客戶，且名額有限，未能讓所有低收入家庭受惠。她表示，關愛基金去年曾為非公屋及非綜援低收入住戶提供「N無津貼」，基金已掌握相關住戶的基本資料，故建議特區政府透過該基金為所有不適切居所提供電費補貼，讓住戶捨得開冷氣。

目前，當巿區最高氣溫達攝氏33度時，天文台會發出酷熱天氣警告，但施麗珊表示劏房環境往往較其他場所的氣溫高幾度，建議當天文台錄得戶外氣溫超過攝氏30度時，為合資格住戶提供電費補助。

此外，不少基層人士在戶外從事體力勞動工作，她建議特區政府參考內地做法，在酷熱天氣下為戶外勞工提供高溫津貼。

鄧家彪昨日表示，政府可透過關愛基金為不適切居所住戶提供電費補貼，讓他們不會猶疑是否開啟冷氣，同時應打擊濫收電費情況，「劏房租管條例規定不能濫收水電費，但仍有業主不遵守，故提供補貼之餘亦要切實執法。」

至於補貼金錢，他認為，政府應根據酷熱天氣警告生效的日數和相關住戶平均電費開支，釐定每年一次性的電費津貼，以減省行政開支。

他亦贊成為高溫工作的工人提供津貼，但要界定哪些行業受惠，「戶外應包括建造、清潔、修路、渠務等工種，室內如中式廚房和洗衣房也應有津貼，因除溫度外濕度也高，不能排汗便易中暑。」但他認為須確保高溫津貼確實用於消暑用途，如購買降溫的冷氣衣等裝備。

他指出，其實要減低工人中暑機會，應規管高溫工作指引，例如結合氣溫和濕度訂立指標，估計氣溫達攝氏35度便規定要讓工人暫停工作。