港足東亞盃沒跟唱國歌 內地網民圍剿：沒覺得是同胞

東亞盃足球賽香港隊日前對上日本隊，香港隊員幾乎無人開口跟唱中國國歌，畫面被傳到內地社交平台後，引起網民抨擊。（影片截圖）

東亞盃足球 賽正於日本 如火如荼進行，香港 足球代表隊日前對陣日本的第一輪賽事上，賽前《義勇軍進行曲》響起時，港隊成員幾乎皆沒有跟唱國歌，觸發部分內地網民不滿。

香港01報導，香港足球隊19日對陣日本，在《義勇軍進行曲》奏響時，港隊成員幾乎無一人跟唱，全程嘴巴緊閉，畫面被傳到內地社交平台後，隨即引起網民抨擊，「只能說愛國主義教育有待加強」、「不唱也得給我乖乖聽著」、「我也沒覺得他們是同胞」、「20年放任不管，那就只能再用20年來扳回來」。此外，還有自媒體指摘站在首位的安永佳短暫低頭，並以「讓人覺得匪夷所思」來形容。

值得留意的是，港隊並非所有人都閉口不唱，球員鞠盈智便用很輕的幅度跟著哼唱，被形容「出淤泥而不染」。鞠盈智出生於遼寧大連，早早來到香港踢球，後來取得香港身分證，便以港隊身分出賽。

另外，也有網民提到，香港橄欖球隊參加國際賽事時，球員幾乎全是白人，可也沒有出現幾乎閉口不唱國歌的局面。例如2018年時在法國馬賽舉行的2019年英式橄欖球世界杯外圍賽上，一眾白人或其他少數族裔球員便用不流利的中文開口跟唱《義勇軍進行曲》。這案例在當下再次被翻出，以反映非華人球員即使不諳中文仍非常努力地唱，華人球員明明懂中文卻反而不唱的情況。

然而，也有一些網民抱持不同態度，認為沒規定一定要開口唱國歌，更不代表不開口唱國歌就是反中，「不唱國歌問題不大。因此挑火和亂扣帽子很可怕」。另有人表示，如果換作自己，大家都唱的話，自己會跟著唱，但沒有那個氛圍的話，自己也會不唱，但這不代表他不愛國。

事實上，港足成員乃至香港其他運動員不唱國歌是常態，類似爭議也並非第一次。2019年12月，即上一次東亞盃舉行時，港隊便已曾因國歌問題陷入輿論漩渦。而論近年「港中大戰」聲浪最高的一次，莫過於2015年世界盃亞洲區外圍賽。彼時，香港跟國足再次同組，除了唱國歌問題外，該屆還充斥其他插曲，如海報風波，中國足協在宣傳海報上寫道：「這支球隊的人，有黑皮膚，有黃皮膚，有白皮膚，這麼有層次的球隊，得防著點。」暗諷港隊使用入籍球員外，也有種族歧視之嫌。回到港隊主場時，諸如主隊球迷噓國歌、舉政治標語的情況更是層出不窮，令中國隊門將王大雷也不禁發微博表達不滿。

足總是如何看待這問題呢？2020年，在《國歌法》獲立法會三讀通過後，香港足總主席貝鈞奇曾在接受查詢時表示，會方對入籍球員的情況表示諒解，認為對方只需要於奏唱時肅立及表達尊重，「就已經很圓滿」。至於華裔球員，貝鈞奇強調，內地情況並不完全適用於香港，足總會視乎球員是否刻意違反奏唱禮儀而決定處分，「如果剛好有蚊子飛過，球員去拍蚊也沒有辦法」。