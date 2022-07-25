保安局長鄧炳強出席香港書展 買了習近平的書

「我們一起悅讀的日子2022」24日在香港會議展覽中心舉行，推動校園閱讀風氣、培養學生愛讀書的習慣。圖為香港保安局局長鄧炳強（左）作講座分享。 （中新社）

港足成員又在比賽場合拒唱國歌，引發內地網友撻伐。而香港 保安局局長鄧炳強昨日出席書展活動時表示，要以中國人身分為榮。

綜合媒體報導，鄧炳強昨以「國家民族」為題，與中小學生作分享。他以校園欺凌事件作比喻，指2019年反修例事件，是有外部勢力為延續「霸權主義」，圍堵中國，不惜在香港搞顏色革命，影響國家穩定。他說，這些顏色革命的手段，其實如出一轍，「當中的精髓在於，自己不需要用一槍一彈，便可以推倒國際上不願合作的政權。」

有小學生問及，作為小學生要如何維護國家安全？鄧炳強回應稱，要一條心為香港和國家好，要維護國安，最基本是守法，不能用暴力表達意見；他又提醒學生，以身為中國人身分引以為榮，不受他人分化；認識歷史、國家發展是最基本的一步。

鄧炳強在書展購買了八本書，當中包括《習近平 談治國理政第四卷》、《論堅持人民當家作主》、《習近平關於尊重和保障人權論述摘編》、《吾國吾港—獅子山下的講述》和《夜空中最亮的星—香港戰疫紀事》。

鄧炳強又到訪紀律部隊（包括警務處、入境處、海關、懲教署和消防處）設於教育 及職業博覽的攤位，了解紀律部隊的招募情況並為同事打氣。