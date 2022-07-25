港財委會通過96％項目、1645億撥款 每億僅花0.9分鐘

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

新選制下首屆立法會上任約半年，財務委員會通過全部52個項目、共1645億（港元，下同，約209.57億美元）撥款。據統計，逾96％項目均以不記名方式舉手通過；平均每1億元撥款花0.89分鐘獲通過，較上年度的1.69分鐘快近一倍。

明報報導，財委會主席陳健波說，財委會仍發揮監察作用，但同意需顧及市民觀感，倘審議速度太快是不好，社會關注或金額較大的項目應有更多討論。中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，數字反映新一屆立法會沒有明顯立場差異，把關功能減弱。

第七屆立法會自1月上任約7個月，盤點財會通過52個項目當中，50個以不記名方式表決，占逾96%，僅在審議政府架構重組 和職訓局九龍東（茶果嶺）新校舍工程時有記名表決。相比之下，2020/21年度財委會通過120個項目，94個項目不記名舉手表決，占78%。

報導稱，在審議時間方面，財會至今召開13次會議審議撥款項目，總時數約24.4小時。平均每1億元撥款僅需0.89分鐘便獲通過，較上年度平均花1.69分鐘快近一倍；而平均每個項目以28分鐘審議，也較上年度的46分鐘快。