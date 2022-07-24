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香港大灣區航空 籌備2年首航曼谷

記者林則宏／香港24日電
大灣區航空成為目前香港第四家客運航空公司。（取材自大灣區航空官網）
大灣區航空成為目前香港第四家客運航空公司。（取材自大灣區航空官網）

歷時近兩年籌備，香港「大灣區航空」昨天首航，營運載客航班。據上海界面新聞報導，昨天上午10時39分，大灣區航空編號HB660航班從香港國際機場起飛，中午12時29分抵達泰國曼谷素萬那普國際機場。

在此之前，香港共有三家客運航空公司，分別為國泰航空、香港快運航空和香港航空。受疫情影響，國泰港龍航空已於2020年10月停運。

根據官網資料，大灣區航空未來每周將有兩個航班往返於香港與曼谷，並計畫明年初營運往返新加坡和普吉島的航線。

界面新聞指出，根據香港公司註冊處資料，大灣區航空早在2010年5月24日註冊成立，曾先後更名為：東海航空（香港）、香港紫荊航空等，2020年7月8日將公司名稱確定為大灣區航空（GBA）。

儘管成立已久，但大灣區航空真正籌備運營是在2020年8月。2021年10月8日，大灣區航空取得香港民航處頒發的航空營運人許可證。同年9月，大灣區航空接收首架飛機—波音737-800。

今年2月21日，大灣區航空獲得香港空運牌照局頒發的牌照，效期5年，可營辦編定航程的104條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無限次往返香港國際機場。

今年5月，大灣區航空又獲得香港運輸及房屋局授予指定航空公司資格，成為香港特區與其他國家及地區協議下的指定航空公司。獲此資格後，大灣區航空才能向國外的相關監管機構申請營運定期航班服務。

不過對於首航，大灣區航空態度十分低調。界面新聞稱，考量疫情及社交距離的要求，為避免人群聚集，大灣區航空並沒有舉行首航活動。

報導稱，大灣區航空董事長黃楚標強調，大灣區航空不會是港龍航空的復活，也拒絕將二者做對比。大灣區航空的定位將介於全服務航空公司及低成本航空公司之間，主要針對休閒旅客，以更低的成本和相對經濟的價格為消費者提供更多的選擇。

大灣區航空規畫中的內地航點包括：北京、上海、杭州、成都、廈門等一、二線城市，也有濰坊、鹽城、徐州等三線城市。但截至目前為止，大灣區航空尚未獲准飛往內地任何一個城市。

大灣區航空所使用的飛機均為波音737-800，目前共有兩架飛機，第三架飛機預計今年內加入。大灣區航空表示，未來5年會順應市場需求持續擴展機隊數目。

香港「大灣區航空」23日首航曼谷。（取材自大灣區航空官網）
香港「大灣區航空」23日首航曼谷。（取材自大灣區航空官網）

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