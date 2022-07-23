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連兩日新增確診破4000例 香港醫管局啟動備用病床

記者林則宏／即時報導
圖為香港中環街頭近日景象，市民生活已基本恢復正常，但近期疫情又有升溫跡象。（香港中通社）
圖為香港中環街頭近日景象，市民生活已基本恢復正常，但近期疫情又有升溫跡象。（香港中通社）

香港文匯報報導，香港新冠疫情有升溫趨勢，22日新增本土確診4,090例，為連續兩天超過4,000例。香港醫管局表示，由於住院的確診病人連日都超過1,200人，已逼近收容上限，因此將啟動第二階段應對方案，調配人手並逐步啟動備用隔離病床至2,500張。

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君在22天記者會上表示，目前香港社區有不少隱形傳播，導致確診個案有上升趨勢，每兩周左右「翻一番」（增長一倍）。

香港醫院管理局總行政經理李立業指，至22日已有1,257名確診病人住院，其中新增入院患者177人，因此醫管局已進入抗疫第二階段，會以「分層分治」原則，逐步將隔離病床由目前的1,200張增至2,500張。

香港呼吸系統專科醫生梁子超22日在電台節目訪問中指出，Omicron BA.4或BA.5已在社區擴散，目前病例數雖僅約120例，但按增長速度來看，可能在5至10周內追上當前流行的病毒，屆時香港單日確診可能達到五位數。

梁子超表示，除準備醫院病床等設施，醫管局也應及早規劃醫護和社區人力資源配置。他並建議港府應安排專人到安養院舍採樣，訪客到院舍前也應先進行快測。

梁子超同時提醒家中有年長者的市民應提高警覺，由於家人相互傳染的機會高，因此全家人都應盡快接種疫苗，並盡量避免前往人多聚集的場所和餐廳等高危險場所，更應每日進行快篩，一旦感染就要盡快就醫。

香港 疫情 疫苗

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