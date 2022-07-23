香港副局、政助名單 新民黨大贏家、民建聯已8人當官

港府22日公布新一批副局長和政治助理名單，共委任八名副局長和11名政治助理。名單中有四人屬新民黨、三人屬民建聯，使該黨累計八人擔任官員，仍是有最多成員擔任問責班子的政黨。此外，有一人屬於經民聯。

明報報導，根據最新名單，教育局 副局長施俊輝、勞福局長政治助理傅曉琳、運輸及物流局長政治助理陳閱川，以及創新科技及工業局長政治助理廖添誠，都屬於新民黨。新民黨黨主席葉劉淑儀表示，黨內年輕人表示有興趣擔任政治助理，「我當然支持」，遂向各局長引薦。她強調，副局長和政助由局長選擇，著重個人能力而非政黨背景，「不是純粹政黨有配額」。

民建聯有三名成員獲委任，民建聯副主席陳克勤表示，證明該黨培養政治人才有一定成績。

針對新委任名單，新思維主席狄志遠批評「政治光譜太狹窄」，有「政治分贓」之嫌。報導指出，本身是社福界議員的狄志遠也批評，勞福局正副局長和政助均沒有社福界背景，擔心他們不了解社福界運作，導致施政出問題。

據報導，中大政治與行政學系高級講師蔡子強則表示，相信獲委任者日後為拉攏不同政黨，不可能太偏幫所屬政黨，反而會更懂避忌。

截至目前公布的副局長及政助名單，除不設該兩個職位的公務員事務局外，3司14局中，發展局、環境及生態局的副司長和政助仍懸空；政制及內地事務局、醫務衛生局亦未公布政助人選；而律政司長、副政務司長及副財政司長新增設的政助職位，均未公布人選。