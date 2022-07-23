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5人躍入官府 香港媒體人有沉也有浮

香港特派員李春／香港23日電

香港這個周末熱門話題，跟傳媒業中人有關。香港的傳媒業早就公認是「夕陽產業」，香港傳媒業中人幹這行，不是有個人偏好就是踩個就業的跳板。但這回發生的事，好像令傳媒業中人俏了起來，因可一步入官府。

香港當局周五公布委任一批副局長和政治助理，這些人香港社會大眾都不大認得，唯一挑起人們興趣的是這些人的背景。就進入官府而言的所謂背景，不外是學業、行業、政黨等，這次背景行業關注度超過了政黨關注度。

香港政府這次委任新一批副局長和政治助理，總共19人，其中至少五人擁有傳媒背景，即占新委任的副局長和政治助理四分之一強，比例相對較高。這五個人中，一名曾任職「南華早報」、一名曾任職「文匯報」、一名曾任職商業電台及「經濟日報」、一名曾任職多間傳媒、一名曾任職無線電視。此外，還有一人曾在珠海書院主修新聞及傳播，但後來沒有任職傳媒業。

香港政府的副局長和政治助理，是香港政府2008年新開設的高級公務員職位，副局長就是政策局那些局長的助手；政治助理基本上是主官幕僚的角色，這兩個職位都是幕後角色，工作不會太辛苦。

港府副局長的職級低於政府決策局局長一級，政治助理則低於副局長一級。這兩個職位都不講究學歷、不講究年紀和年資，但得依規放棄外國護照。副局長和政治助理最大的好處，在於薪金極高，目前副局長的月薪可拿到23萬多至26萬多港元（約2.9萬至3.3萬美元）；政治助理薪酬上限設定為局長薪酬的35%，即每月大約12.5萬港元（約1.59萬美元）。

由傳媒中的小角色，可一步登上港府高薪高職之位，這對傳媒中人是個鼓勵，或許還會刺激一些青春迷思的年輕人去學傳媒。但做傳媒這行有升騰新路，也有隨時深墮的危險。

也就在公布副局長和政治助理新名單的同時，香港現任特首李家超去出席了一個傳媒活動，致辭時表示，近年社會有些人為達到自己的目的或政治利益，利用新聞工作為工具，假借新聞工作之名，從事危害國家安全行為。

他還語氣甚重地說，香港政府有責任依法打擊汙染新聞工作的破壞分子，以假借新聞作非法勾當。

香港 就業

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